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台灣晶圓代工Q1淡季不淡 估今年營收870億美元年增27%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

去年第4季台灣四大晶圓代工廠包括台積電（2330）、聯電（2303）、力積電與世界先進（5347）合計營收達190億美元，季增6%，帶動全年合計營收突破680億美元，年增26%；今年第1季四大台廠營收表現將呈現淡季不淡，全年合計營收表現方面，各公司樂觀展望，若無其他變數干擾，DIGITIMES Research分析師陳澤嘉預期年增率可望再略高於2021年水準，預估台廠全年合計營收上看870億美元，年增約27%。

去年第4季受惠5奈米產品放量出貨、台灣四大晶圓代工業者平均產能利用率突破100%，加上晶圓代工漲價效益，四家合計營收年增27%，帶動全年營收再創高峰，即使在2020年高基期下，仍維持超過25%的高成長。

2021年台灣晶圓代工業約當8吋晶圓的平均銷售單價(ASP)漲幅達12.6%，加上產品組合改善，為營收成長帶來明顯效益。此外，業者因應強勁的代工需求，持續擴充產能，但全年各季產能利用率仍呈現逐季提升，帶動產出持續增加。

展望2022年，陳澤嘉預估，第1季四大台廠合計營收可望受惠漲價效益呈現淡季不淡，突破200億美元，季增近7%；全年表現部分，晶片供需雖將逐漸平衡，但電源管理IC (PMIC)及車用晶片等需求仍伴隨5G手機與電動車滲透率提升而增加，客戶也以預付款(prepayment)或洽簽長期協議(Long-term Agreement；LTA)確保產能，同時避免疫情、地緣政治等因素對晶片供給帶來不確定性，台廠全年合計營收上看870億美元，年增約27%。

營收 晶圓代工廠 晶片

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