訊連前進智慧城市展 秀智慧安控、金融解決方案

訊連科技（5203）將於「2022 智慧城市展 Smart City Summit & Expo」展出智慧安控及門禁、智慧物聯網及智慧金融等多項採用旗下FaceMe AI人臉辨識的各種智慧解決方案。「2022 智 慧城市展」將於3月22日至3月25日於南港展覽館 2 館展出。

人臉辨識技術於近年來蓬勃發展，預計以年複合成長率15.7%之高成長趨勢，於2028年達到美金138.7億之規模。其中物聯網邊緣運算、金融保險服務及門禁安控應用為驅動人臉辨識成長之主要動力。

訊連科技 FaceMe SDK AI 是專為物聯網及各式系統整合專案設計AI人臉辨識 引擎，於全球知名的NIST FRVT人臉辨識基準測試中以高達99.7%之正確辨識 率，成為唯一名列全球前十強的台灣開發商，是全球頂尖、台灣第一之人臉辨識技術，可支援各式Windows、Linux、Android、iOS 及 JetPack作業系統。除支援 Intel、NVIDIA、NXP、Qualcomm、MediaTek等主流物聯網晶片技術外， 更獲得研華（2395）、威聯通、華碩（2357）旗下ASUSIoT、凌群電腦（2453）等頂尖廠商採用，開發各式搭載人臉辨識之智慧物聯解決方案。

AI人臉辨識無可否認將成為現代安防重視的課題之一，尤其在罩不離口的疫後新常態之下。FaceMe Security 智慧安控解決方案可於現行IP安控架構中， 快速整合安控、門禁、考勤、體溫測量、口罩偵測等功能，為企業、工廠、零 售等場域不可或缺之解決方案。並可支援Milestone、Network Optix、AXIS、 Genetec、VIVOTEK等廠商之主流 VMS 影像管理系統，達到即時監控及特定人士辨識（如：VIP、員工、黑名單等）協助組織落實防疫的同時，也顧及企業安防 策略。

金融科技 (Fintech) 已成未來智慧金融發展的關鍵技術之一，FaceMe Fintech 利用人臉辨識技術進行eKYC（Electronic Know Your Customer）電子 化認識您的客戶，透過 1:1 人證比對與 1:N 身分辨識功能，以及強大的 2D/3D 活體防偽技術，避免有心人士透過照片或影片盜用身分。

此外，金管會也於去年頒訂遠距投保法規，准許保險業者利用視訊會議持續提供保險服務， FaceMe Fintech 更針對此場景推出視訊會議 SDK 模組，協助業者於疫情間持續提供民眾遠距投保、開戶等服務。