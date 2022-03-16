健鼎遭駭客攻擊 第一時間啟動防禦對營運無重大影響
PCB大廠健鼎（3044）今（16）日說明，公司偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理，並已通報政府執法部門與資安單位。
健鼎說明， 由於主要是IT系統遭駭攻，目前對所有網域（頁）及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能復原運作目前評估對公司營運無重大影響。
健鼎提到，公司資安團隊已與外部資安公司技術專家合作，共同處理此次針對健鼎少部分伺服器的網路攻擊，公司已於第一時間啟動 資安防禦機制，並進行網路攻擊的清查，亦同步檢視並強化現有基礎架構，全面提升網路安全等級以保護資料安全及完整性。
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