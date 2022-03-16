迎半導體及面板建廠大單 漢唐擬於台南購入不動產

因應市場需求續旺，半導體客戶加碼擴產，無塵室工程廠漢唐（2404）董事會決議，擬以約5.9億元於台南新市購買不動產，以承接大客戶新建廠房工程需要。同時，為激勵員工士氣留住人才，決議實施庫藏股，至今年5月6日，以7.5億元為上限，買回3,000張以內普通股，預計每股買回價位介於170元至250元之間。

漢唐今年2月合併營收17.44億元，月減17.5%，年大增48.8%。累計今年前二個月合併營收38.58億元，年增14.7%。今（16）日股價隨大盤開高走低，盤中下跌2元，收185.5元，成交量約760張。

漢唐是護國神山台積電（2330）以及面板大廠友達（2409）的無塵室工程主力供應商，去年拿下台積電亞利桑納州晶圓廠無塵室、MEP（空調、電力、給／排水）及製程排氣共計逾500億元大單，今年可望進入密集入帳認列期。漢唐去年前三季累計每股稅後純益10.34元，已賺逾一個股本。全年合併營收256.06億元，年減28.6%，僅次於2020年為歷史次高。

友達去年交出大賺613億元的歷史新高成績單後，宣布啟動台灣睽違14年的新建廠計畫。為衝高階顯示器產能，友達規劃砸逾千億元建新面板廠，消息一出，工程暨設備廠同聲歡呼。包括：無塵室工程廠漢唐；自動化設備廠盟立（2464）、均豪（5443）；AOI檢測廠晶彩科（3535），以及雷射修補機大廠東捷（8064）等， 可望分食數百億元商機。

漢唐表示，基於永續經營考量，因應承接新建廠房工程需要，擬建議購置冠華染織公司及郭姓自然人所有位於台南市新市區土地及建物。標的交易土地面積4,324.843坪。建物面積143.55坪。

這項不動產交易並約定：漢唐為求慎重，要求買賣契約書尚未簽定前，由漢唐尋找專業合格廠商重新進行土壤檢測，檢測相關費用均由冠華公司負擔。經雙方再次確認土壤重金屬及有機化合物檢測結果，均合乎環保署「土壤污染管制標準」訂定的管制標準值，始可訂定買賣契約。如否，則買方有權解除買賣意願書契約，雙方互不負違約之責，其斡旋金退還予買方。

經歷去年經營權之爭後，漢唐大股東取回經營主導權後，董事會通過實施第七次庫藏股，以激勵員工士氣留住人才，買回期間至今年5月6日，以7.5億元為上限，買回3,000張以內普通股，預計每股買回價位介於170元至250元之間。