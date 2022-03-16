突破低溫、微縮技術 量子國家隊成軍

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】量子國家隊成立，包括中研院、經濟部與鴻海等跨產官學17個團隊，正致力突破微縮化、低溫操作等技術障礙！中研院院長廖俊智16日表示，台灣在通訊產業上非常強，盼台灣能成為量子元件的關鍵角色。此外，該計劃也會建立產業平台，供未來想參與的產業參與，盼能建立屬於台灣的量子電腦與量子通訊系統。

溫度、體積成挑戰

經濟部技術處長邱求慧表示，全新的量子科技在國防、金融各領域都有革命性的影響，盼能在台灣成為全新商機。他說，目前國際最新的量子電腦，已經可以提供超高效能、雲端操作等服務，可見全世界在研發量子技術不遺餘力，台灣也必須跟上腳步。

廖俊智指出，台灣不得不作量子科技的原因，第一、國際科學界已推動量子2.0的技術，包括量子疊加、量子糾纏等，甚至以每個月的速度推出重大技術突破，他坦言「看得膽戰心驚」，台灣是「再不做就來不及」；第二、量子技術可應用於量子密碼增進資訊安全，而高效能的運算速度加上大數據技術，更能在各領域都有重大突破。

邱求慧補充說，光1百個量子位元就需要三到四條的訊號線，所以最新的量子電腦的體積幾近一間教室的大小，台灣半導體目前已有「微縮化」技術，如何再進步就是未來的重要方向。此外，量子電路需要在攝氏負269度C進行操作，經濟部已針對低溫技術投入3.2億元，儘速研發可低溫操作的電路模組。

技術研發橋接產業

量子技術不僅研發，更需要銜接產業。鴻海研究院執行長李維斌說，量子科技是科技界的下一件大事，除了科學問題之外，還有後續營建工程的問題，鴻海盼能擔任從科學落實到科技的橋樑。

新思科技總經理李明哲坦言，量子科學對他來說，原來就如同希臘文一樣，一點都不懂。但量子工具後續的應用需要從資料擷取、建模、模擬、分析資料，最後在推動自動化，也是企業應用，甚至是商業化的關鍵。

量子系統推動小組召集人果尚志則說，本次有5年80億元的經費，並指出「經費不算多」，但希望透過台灣既有的半導體產業優勢來超前部署。他指出，跨產官學的研究團隊攜手合作，以建構台灣「自製的量子電腦」、「量子通訊網路系統」為目標。

他補充，台灣不要與世界拚誰電腦的量子位元最多，而是盼能從中建立不可或缺的關鍵技術，包括代工晶片電路已經是世界技術的翹楚之一，目前要突破低溫技術；光量子核心技術也是關鍵；未來更能應用到醫療、金融與物流等產業應用上。

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