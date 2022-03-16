華碩連續19年 蟬聯台灣筆電銷售冠軍
據市調機構IDC最新統計，PC品牌大廠華碩（2357）筆電2021年以超高市占拔得頭籌，連續19年蟬聯台灣銷售冠軍。隨著消費者對筆電顯色要求越來越高，ASUS OLED筆電以驚艷絕倫的色彩撼動市場，每季銷量成長顯著，今年將推出更多符合消費者期待的OLED筆電。
ASUS Zenbook 14X OLED、ASUS Vivobook 13 Slate OLED上市以來熱銷好評不斷；本月矚目新品—搭載第12代Intel 處理器的ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition太空紀念版，以通過航太等級的耐用標準及太空主題設計，為OLED筆電帶來全新氣象。更多搭載第12代Intel 處理器的ASUS OLED機種將於3月陸續上市，提供消費者多元選擇。
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