新冠商機 夏普進軍日本護膚保養品市場

2016年鴻海轉投資的日本夏普（Sharp）15日宣布進軍保養品市場。推出Crystaliq系列護膚化妝品，訴求預防因戴口罩而造成的皮膚乾燥和粗糙，包括乳霜、化妝水和乳液三款產品，將在22日發售。

這是夏普首次推出保養化妝品。未來，計劃與美容家電合作開發產品。

產經新聞報導，夏普進行問卷調查顯示，新冠疫情導致民眾每天都需要戴口罩，31%的男性和43%的女性反映為皮膚問題所困擾。自2020年起起，夏普就在液晶工廠的閒置空間生產和銷售面膜，最終決定推出針對皮膚問題的化妝品。

夏普與化妝品製造商的Cosmo Beauty合作開發，推出的三款產品均含有保水成分類肝素物質和抗炎成分甘草酸二鉀，防止皮膚乾燥、粗糙和粉刺。初步設定每月銷售5000個目標，將觀察市場反應，研擬進駐量販店。下一步將在夏日推出防曬產品，並計畫5年後攜手美容家電開發產品。

夏普人士指出，戴口罩成為新常態，希望能支持這種新的日常生活模式，並在今後進一步擴大醫療保健業務。