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轉虧為盈 富智康去年賺16億

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
鴻海集團旗下安卓手機的代工廠富智康（FIH），15日晚間公布2021年財報。公告截圖
鴻海集團旗下安卓手機的代工廠富智康（FIH），15日晚間公布2021年財報。公告截圖

鴻海集團旗下安卓手機的代工廠富智康（FIH），15日晚間公布2021年財報，受到產量和經營效率提高，以及繼續嚴格控制成本及雜項開支，淨利潤轉虧為盈，為5,632萬美元（新台幣16億元），2020年虧損1.73美元（新台幣50億元）。

富智康去年營收為85.82億美元（新台幣2,479億元），年減4%。

富智康指出，與2020年相比，毛利和毛利率以及純利和純利率增加，原因是與COVID-19有關的生產中斷減少，產量和經營效率提高，此外由於繼續嚴格控制成本及雜項開支，以及自2020年起持續展開輕資產活動，包括進行與資產及勞力有關的優化及重組，銷售成本及經營開支普遍降低。

整體而言，集團有持續需要減少經營開支、冗餘資產及人員，並推動提升內部經營效率及完善製造工序、測試工序、存貨及供應鏈管理、品質管制以及資本開支控制。

富智康還表示，儘管智慧手機市場在去年初從疫情中逐步復甦，但疫情第二波的爆發席捲集團營運 所在的全球不同地區，尤其越南和印度，疫情對當地手機的生產量和出貨量、銷售量以及公司對訂單的估計能力產生深遠影響。

就今年展望，富智康提到，疫情及元件短缺會對業務及財務業績造成不利影響，也可能加深許多其他風險。今年1月，越南業務所處的地區疫情復燃，而一定比例的直接勞工選擇辭職回鄉過年，導致1月及2月的產量受影響。

此外，半導體及晶片組供應短缺尤為嚴重，預料半導體供應緊絀會持續。而集團其中一名主要大陸客戶受到美國制裁下，集團今年向該客戶的銷售額將續下降，集團或需終止該部分業務。

富智康並引述鴻海科技董事長劉揚偉去年11月的電話會議上表示，鑑於新冠疫情、通貨膨脹、地緣政治緊張局勢及供應鏈的不確定因素，富士康集團對2022年營收前景持審慎態度。

鴻海集團旗下富智康。聯合報系資料照片
鴻海集團旗下富智康。聯合報系資料照片

疫情 富智康 新台幣

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