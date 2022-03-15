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鴻海旗下準時達拓展東北亞 參股大阪堺市物流公司

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）旗下準時達國際投資30.02億日圓（約新台幣7.3億元），參股日本大阪堺市物流公司Sakai SK Holdings，布局當地物流，拓展東北亞市場。

鴻海今（15）日晚間公告，旗下準時達國際（Jusda International Limited）取得Sakai SK Holdings Pte Ltd（Singapore）股權，持股比重43.2%，投資金額30.02億日圓。根據資料，Sakai SK Holdings在去年8月於新加坡註冊成立。

據悉，準時達此次參股投資，主要藉此取得Sakai SK Holdings在日本大阪堺市的部分土地和廠房，布局當地物流，拓展東北亞市場。

根據鴻海官網，準時達是鴻海集團旗下的物流供應鏈管理企業，主要服務全球電子製造供應鏈客戶，為企業提供從原材料採購到終端消費環節的供應鏈垂直整合解決方案。

2016年鴻海旗下的夏普與中國大陸成都準時達供應鏈管理公司業務合作，雙方成立SJL，藉此夏普布局物流事業。

根據準時達官網，準時達在日本據點成立於2016年，超過100名員工，具有超過15個辦事處和倉庫，倉庫總面積超過36萬平方公尺。

準時達在全球擁有超過155個服務據點，超過250萬平方公尺倉儲面積，45個物流運籌服務中心，以及1500多條國際海陸空服務路線，在全球超過100座城市服務。

鴻海 日本

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