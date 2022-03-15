中華電發永續債 將加速綠色投資、網路升級

中華電信（2412）15日發行35億元可持續發展債券，是首檔國內電信業所發行永續發展債券，中華電信董事長謝繼茂表示，募集資金將投入綠色建築，電話等網路全面IP化，離島偏鄉廣布寬頻設備縮減城鄉，以科技力落實全民減碳。

中華電信本次發行的可持續發展債券，發行金額為35億元，5年期，票面利率為0.69%。本次原定發行台幣30億元，後因投資人認購踴躍達116億元，因此增額發行，為目前國內非製造業發行可持續發展債最大案。

中華電信大股東交通部次長祁文中表示，中華電信自89年掛牌上市之後20多年來少見的募資活動，樂見中華電信取之社會、用之社會，善盡社會責任。

祁文中表示，永續發展是全球普世價值，聯合國也通過永續發展目標，台灣身為國際一份子，也積極接軌國際，交通部公共運輸在疫情期間，也調整運能，同時普及偏鄉公共運輸服務，發展無障礙公共交通工具的服務，永續金融部分 各國交通運輸也開始推動永續債券，台灣的部分長榮、高鐵也發行永續債券，而全球電信業中發行永續債券並不多，僅七到八家，且以歐、美、亞的指標型電信為主，中華電信則為台灣首家發展永續債。

祁文中表示，中華電信近年善盡社會責任，同時偏鄉及離島的通訊服務，尤其新冠肺炎疫情期間，中華電信配合政府提供手機、門號、1922防疫專線，加上數據分析去加強疫控，日前奉命前往高雄港抗疫，發現資訊有缺口，也應急性的請中華電信協助，建立APP，讓身分證可以連結港區進出的資訊，連結衛服部的1922系統，協助掌控疫情，中華電信長期以來善盡社會責任，期待今天電信龍頭登高一呼之後，對於永續跟社會責任持續投入。

中華電信董事長謝繼茂致詞時表示，近年來國際上申請永續投資熱潮，金管局綠色金融推動下，台灣在投資和融資有傲人表現，特別是在永續發展債的規模去年突破千億，今年有驚艷佳績出現，對台灣永續發展盡一份心力。

謝繼茂表示，發債額度35億，五年期，利率0.69%，這樣利率在現今環境是相對非常便宜的成本，去年中華電信永續發展委員會連結聯合國目標，未來永續債資金將用在綠色投資，譬如綠色建築，電話等網路全面IP化，離島偏鄉廣布寬頻設備縮減城鄉，以科技力落實全民減碳，希望吸引其他業者共襄盛舉。

中華電信2019年啟動策略轉型計畫，強打「核心業務」、「新興業務」、「成本優化」及「基礎能力升級」，近期組織改革成立網路技術公司，打造以軟體技術為核心的新世代雲化智慧網路，透過「行固融合」、「雲網融合」及「架構開放」等共網、共管、機房雲端化、網路創新與智慧化等規劃，提供優質且前瞻的網路服務。

近年全球推動淨零排放，由於電信產業的網路基地台、雲端資料中心等都是高耗能的網路設備，隨著網路用量越來越大，在擴大網路建設與容量的同時，電信業者也更強調降低耗能。

謝繼茂表示，中華電信綠能投資面向很廣，除了推動綠色建築，2020年起也啟動包含傳統電話網路在內的網路全面IP化，電話網路、數據網路跟行動網路，未來聲音、影像等通通匯流在一起，預估2024年完成，預估服務量能擴大，但可省下五分之四的碳排放量，未來也將持續拓展率能及太陽能投資。

過去中華電信均採取零負債經營，近年中華電信開始將債券納入營運財務規劃評估。中華電信財務長陳宇紳表示，中華電信不缺資金，但全球低利率，適時的發行債券，有助於公司營運效率，2020年中華電信首度發債，額度200億元，去年發債70億元，過去發債主要資金應用為營運，今年董事會通過100億元發債額度，此次發行35億元額度投入永續投資。