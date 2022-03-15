環球晶長約訂單 估已超過1400億元在手

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於今(15)日舉行線上法說會，該公司董事長徐秀蘭提到，環球晶到目前為止，已有286.4億元預付款。外界依照預付款通常占整體訂單金額約二成來估算，等於該公司已有超過1,400億元的長約訂單在手。

展望整體市況，環球晶預期，晶片短缺將延續至今年，且部分電子元件的交貨時間將延長至2023年，晶片短缺的狀況有望在2至3年後修正。

另外，關於車用半導體市場，環球晶評估，汽車產業正積極尋找晶片短缺的解決方案，預計在今年可恢復正常供需水準，但是俄烏戰爭對汽車產業帶來更多不確定性。整體而言，主要汽車大廠紛紛加大對電動車投入，加上政府政策支持，多數地區的電動車市場將逐步成長。

環球晶也認為，SiC、GaN受到政府積極鼓吹使用再生能源，且於消費性電子產品、5G與電動車內的應用比例提升，相關市場有望顯著成長。