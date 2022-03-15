鴻海公開逾千件優質專利 推出專利扶植新創計畫

全球最大的科技製造與服務商鴻海科技集團（2317）今（15）日公布「鴻海（2317）專利扶植新創計畫」，秉持「有質、有量、有多用」的專利策略與專利共享的精神，鴻海彙整出逾1400件優質專利，免費授權予新創公司申請使用，同時提供免費專利諮詢服務，奠基於鴻海現有專利及多年專利管理經驗，幫助新創公司在營運初期減輕創新研發之風險負擔，充分發揮創意量能，並完善專利佈局。鴻海也期盼透過此計畫建立專利分享制度，成為國內新創公司的後盾，創造更大的價值！

鴻海專利扶植新創計畫之對象，將優先提供給成立2年內的新創公司，且其技術、產品、營業領域符合鴻海推動核心技術與未來產業之新創事業。經申請審查通過後，將提供3年無償、非專屬授權使用。

第一階段已公布逾1400件專利，涵蓋領域包括資通訊系統、觸控面板、製程改善、機器人、人工智慧、區塊鏈、穿戴裝置、訊號控制、馬達、機械設備與結構等，相關專利資訊，相關資訊皆可透過鴻海官網查詢。

中央智權總處處長林忠億表示，「不斷創新的科技技術是引領產業前進的驅動力，我們希望透過此項計畫，以分享的思維拋磚引玉，讓新創團隊不必reinvent the wheel。在新創公司關鍵的起步期，能專注在創意工作上，藉由鴻海的專利價值，開創多元運用的可能，並期望我們的計畫能幫助提升產業的知識分享合作氣氛。」

鴻海專利研發以配合未來發展策略、產品和客戶的需求為主，佈局於全球主要國家跟地區，其中以美國、日本之專利件數為最多。專利質量的優秀成果，多次獲得國際機構的肯定，是台灣唯一連續五年入選科睿唯安全球百大創新機構的民營企業。2021年成立的中央智權總處，對內整合智財內容與管理維護，對外更積極落實「專利就是分享」的精神，分享技術與知識，希望專利可以多元應用於不同的領域，為社會貢獻更多的技術知識。