智慧城市展下周登場 遠傳「大人物」20項創新方案亮相

年度科技盛會「2022智慧城市展」將於3月22日起於台北盛大登場，遠傳電信（4904）以「遠傳大人物 5G新高度」為主題參展，以5G結合大數據、人工智慧、物聯網、雲端及資安核心技術能力，把城市治理、製造、醫療、能源等20多項創新解決方案帶到現場，展現遠傳全方位整合能力與多元場域應用實力。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳深耕智慧城市及智慧製造、醫療、交通等應用領域多年，熟悉公部門與企業需求，積極以科技顧問角色，協助公部門客戶提升能源管理、城市治理及公共安全，助力企業夥伴數位轉型、推動創新應用服務，遠傳也將持續攜手國內外頂尖夥伴，推動產業升級並加速實現智慧城市的願景。

全球氣候變遷影響加劇，正值能源轉型關鍵時刻，遠傳自主開發的能源管理系統（EMS, Energy Management System)於今（15）日率先亮相，搭配國內一線廠商大同與台科電電表，結合環境感測器，可分析用電、即時效調整控管能源使用。這套系統在行政院「班班有冷氣」政策推動下，已陸續協助多縣市中小學建置，涵蓋基隆市、新北市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、連江縣，超過4萬間教室、近9萬台冷氣。

在下周登場的智慧城市展期間，遠傳將展出與Gogoro攜手推出的交通號誌不斷電系統（UPS），透過電池創新利用作為路口號誌燈電力備援，避免市電電力異常而導致交通混亂，影響行車用路人安全。遠傳也攜手高通共同展示穩定、快速、安全的5G企業專網工廠彈性製造解決方案，能夠將AI影像辨識、產線機台聯網、自主無人搬運車實際應用於垂直場域。

遠傳將展出的解決方案還包括智慧交通、治安管理、智慧醫療、太陽光電系統，以及運用「遠傳大人物」技術協助工廠製造、醫療、零售等各領域的前瞻創新應用。本屆智慧城市展首度前進高雄，遠傳也同步於北高兩地展出不同的在地應用，台北場將於3月22日（二）至3月25日舉辦；高雄場3月24日（四）至3月26日（六）於高雄展覽館南館舉行。