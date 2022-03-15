大毅：東莞兩子公司配合防疫政策停工
晶片電阻廠大毅（2478）今（15）日公告，大毅科技電子（東莞）有限公司、東莞常平司馬祥泰電阻有限公司，配合當地政府防疫政策停工，後續則根據疫情進展及防控需要進行動態調整。
大毅表示，廣東省東莞市公告自3月15日12時起至3月21日24時全市停工進行各項防控措施，公司位在廣東省的大毅科技電子(東莞)有限公司、東莞常平司馬祥泰電阻有限公司，配合當地政府防疫措施停工檢疫。
大毅強調，將適時聯繫客戶與供應商調整出貨時間，持續密切注意疫情發展，採取應變措施，以確保員工安全與健康。
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