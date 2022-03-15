千元有找5G吃到飽 台灣之星強打999元單門號

近期電信業進行整併，台灣大（3045）將合併台灣之星，遠傳（4904）將合併遠傳電信，即將進入新三雄時代，近期台灣之星及亞太電信（3682）超低資費也開始陸續退場，台灣之星999元搭配購機優惠合約方案在2月底退場，現在仍有千元有找999元5G吃到飽單門號方案，挑戰5G吃到飽市場最低。

台灣之星搭配手機購機優惠5G吃到飽999元方案退場後，接手資費方案為1,199元5G上網吃到飽，但強打3月現金5G單瓣門號優惠，不搭配手機，單辦門號月繳999元5G上網吃到飽。

台灣之星強調，為平價、合理、人人用得起的「全民5G」，持續推出多元限定資費優惠滿足期待與使用需求，2022年3月31日前至台灣之星全台實體門市及網路門市申辦3月限定5G單辦門號優惠方案，搭配月租599元資費方案，綁約24個月享免費上網量50GB，比別家月月多2倍(即約多26GB)資費最划算，專案提供上網量相當於國人平均上網量的2倍，搭配月租799元資費方案，綁約最短12個月起、約期最彈性，可享免費上網量100GB，比別家多2.7倍、月月多送64GB，同樣網內互打免費，網外贈送90分鐘、還加送市話45分鐘，搭配月租999元資費方案，不僅可享5G上網吃到飽最便宜，每月月租比別家月月少400、綁約期間最高可省下9,600元，同享網內互打免費，網外除贈送120分鐘、再加送市話60分鐘，若免費語音分鐘數用完、網外/市話也只要每分鐘2元；優惠期間若搭配24個月約期且新申辦/攜碼申辦，限時加碼再送2,000元家樂福禮券。

台灣之星今天宣布，品牌再創佳績，獲得「2021行銷傳播傑出貢獻獎」肯定，成功以「全民5G」360度整合營銷傳播專案，從400多件參賽作品中脫穎而出，奪下「年度傑出廣告主-策略達陣獎-金獎」殊榮。

台灣之星表示，回顧2020年，因應國家發展政策，台灣領先全球成為了5G商轉的前段班一員，但當時電信產業已經受到499之亂後帶來的4G資費價格戰影響、營運壓力大增；接續而來的5G頻譜競標更創下世界第三高的5G頻譜標金，再加上5G基地台建置成本相較4G高近三倍等種種因素，導致營運成本大幅提高、各業者皆面臨到全新挑戰。

台灣之星認為，5G帶來了新機會、但伴隨而來的是更多營運層面的挑戰，身為小業者的台灣之星，面對總市占超過八成的三大電信業者，要如何在5G市場中突圍、爭取更多5G用戶加入，成為我們的首要課題，台灣之星運用小業者資費產品設計的靈活性，巧妙突破大業者5G高價定位及同質性，成功創造在消費者心中無可取代的品牌價值，進而達成公司5G營運目標。得知獲獎覺得非常開心與榮幸，這代表我們再次展現顛覆、創新的品牌精神，在5G市場走出自己的路，發揮帶動台灣資費多元化及平價化發展的關鍵制衡力量。

此外，台灣之星在去年底正式宣布與台灣大哥大完成合併契約簽署、攜手共組5G台灣隊。合併後用戶權益不變，只要現在成為台灣之星用戶，合併後都可直接享有5G台灣隊四大升級優勢，包含業界最大5G黃金頻段3.5GHz（100MHz），3.5GHz頻段是現行提供5G服務的最主要頻段（3.5GHz總頻寬數才270MHz，合併後，台灣大哥大加台灣之星於3.5GHz共持有100MHz），同時4G頻寬將直逼領導品牌業者，整體網路涵蓋也將大幅提升—5G涵蓋提升3倍、4G涵蓋提升1.5倍，近1000萬用戶的網內互打通話優惠及更高密度的門市據點服務