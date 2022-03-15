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總統：盼中研院南部院區為研究創新、產業轉型注動能

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

蔡總統今（15）日上午出席「中研院南部院區研究大樓Ⅱ及綜合大樓上梁典禮」，期盼隨著中研院南部院區的發展，結合「沙崙智慧綠能科學城」和「南部科學園區」的能量，為南臺灣的研究創新和產業轉型，注入更多的活力和動能。

蔡總統致詞時表示，她從2016年擔任總統以來，時常來到沙崙，這代表沙崙在下一個世代的國家發展上，將會扮演一個很重要的角色，不僅支援南部發展，還有全台灣先進科技的發展，是引領台灣未來科技及先進產業發展的重要地方。

她說，今天我們可以看到中研院南部院區的規劃，也正一步一步地實現，規模也越來越完整。這是中央和地方齊心合作的成果，她特別感謝廖俊智院長所帶領的中研院團隊，以及來自臺南市政府、在地民意代表、所有學界和產業界的共同支持。

蔡總統接著指出，我們也透過發展南部院區，把中研院的研究能量，進一步延伸出去。在台灣邁向2050年淨零排放的這條路上，她期盼中研院能提供所需要的基礎與應用科學研究。她也將這項任務交付給中研院、工研院及科技部，希望大家共同努力，挑起下一個世代能源發展的重要任務。

蔡總統表示，現在，南部院區第一棟研究大樓已經啟用，裡面有11間農業生技實驗室，在培育優質種苗、改良農業基因的研究上，都有很好的突破，也大幅提升台灣農業的國際競爭力。

蔡總統說明，接下來，第二棟研究大樓和綜合大樓，預計今年底就會完工。另外，「量子科技實驗大樓」的興建計畫也在推動中，預計在2026年完成。未來，中研院的人文社會團隊、量子科學團隊以及環境變遷研究中心都會跟著進駐。

蔡總統進一步表示，中研院南部院區將成為人文社會學界的田野基地；也會發展前瞻的量子科學研究，協助政府打造「量子國家隊」；並且成為氣候變遷、「去碳能源研究」的重要據點，為國家的永續發展，打下重要的基礎。

蔡總統強調，中研院是國家最高的研究機構，也被賦予更高的期待和責任。我們希望，隨著南部院區的發展，結合「沙崙智慧綠能科學城」和「南部科學園區」的能量，為南臺灣的研究創新和產業轉型，注入更多的活力和動能。

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