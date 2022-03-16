元宇宙投資指南 不可不知關於NFT這些事

提起區塊鏈不能不提「幣」，但區塊鏈不等於各種幣，幣只是區塊鏈經濟生態中的一部分，比特幣也只是區塊鏈技術的應用之一。區塊鏈技術的應用不一定非要有幣，但不得不承認，正是源於比特幣的火爆，區塊鏈技術才得以被廣泛的關注，客觀上推動了區塊鏈應用的實質性發展。

區塊鏈上的數位加密貨幣分為原生幣（Native Coin）和代幣（Token）兩大類。原生幣如比特幣（BTC）、乙太幣（ETH）等擁有自己的主鏈，使用鏈上的交易來維護帳本資料；代幣則是依附於現有的區塊鏈，使用智慧合約來進行帳本的記錄。

代幣又分為同質化代幣和非同質化代幣兩種（詳見表1-1）。同質化代幣（Fungible Token，FT），是可以互相替代、可接近無限拆分的代幣，比如不同用戶各擁有一枚比特幣，本質上沒有任何區別，具有相同的屬性、價格；而非同質化代幣（Non–Fungible Token，NFT），具有不可分割、不可替代、獨一無二等特點，類似藝術品，每件都不一樣，因而它們之間無法相互替換，所以稱之為不可互換代幣或非同質化代幣。就像一枚比特幣可以分割成很多份，但一個小學生畫的NFT 鯨魚頭像是不能分割的。

雖然同質化代幣的優點很多，比如可以無限拆分、互相兌換、可以在交易所交易等，但在現實生活中真正具有價值的，其實是不可替代的、具備唯一性的，比如一件藝術品、一段珍貴無比的回憶等。為呈現出其價值（發現價值並流通），這時NFT就出現了。

相較於FT，NFT的關鍵創新之處在於提供了一種標記原生數位資產所有權（即存在於數字世界，或發源於數字世界的資產）的方法，且該所有權可以存在於中心化服務或中心化資料庫之外。

同時，NFT由於其非同質化、不可分割的特性，使得其可以錨定現實世界中物品，即NFT是其在區塊鏈上的「所有權證書」， 代表著數位資產的歸屬權，具備排他性，並且具有唯一性和不可複製性，可以廣泛應用於遊戲、藝術品、收藏品、數位音樂、虛擬世界等領域。

‧遊戲：

可錨定遊戲中的寵物、武器道具、服裝等物品。2018年的加密貓就是基於NFT給每隻貓進行特殊的標記編號，讓每隻貓都是獨一無二的。

‧智慧財產權領域：

目前NFT最具代表性的應用在於數字版權營運領域，NFT化的數位藝術品解決了作品版權的確認、作品發行和流通數量的控制及盜版防範等問題，並提供了更豐富的互動方式和商業化路徑。

‧票務：

演唱會門票、電影票、話劇票等都可以用NFT來標記，所有的票都一樣，但只有座位號不同。

‧數位藝術品：

由於NFT具備天然的收藏屬性，且便於交易， 加密藝術家們可以利用NFT創造出獨一無二的數位藝術品。

簡言之，NFT能夠把任何有價值的物品或事物通證化，並追溯這個物品或事物資訊的所有權，這樣就能夠實現資訊與價值的直接轉換。（詳見表1-2）

NFT為何在當下火爆全球？2021年3月11日，來自暱稱「Beeple」的美國藝術家麥克． 溫克爾曼（Mike Winkelman） 的NFT作品《每天：最初的5000天》（Everydays: the First 5000 Days）以約6900萬美元的天價成交；8月27日，NBA球星史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）以18萬美元購買BAYC（Bored Ape Yacht Club）的NFT作品；以及Axie Infinity 的火爆一款基於乙太坊（Ethereum）的NFT遊戲。

以上事件推動了NFT的打出知名度，市場關注度大幅提升，這種加密領域的最新熱潮，正在改變人們在數位領域買賣商品的方式與流通頻率、次數。

2021年NFT打出知名度，帶動市場交易尤為活躍，NFT交易量在2021年短期內呈現了指數級的增長。據加密分析平台DappRadar統計，NFT銷售額於2021年上半年達25億美元，遠高於2020年上半年的1370萬美元； 另據NonFungible1統計，2021年上半年，在超三分之二的時間段內，NFT買家數突破10000人，其中3月、6月分別有2周、1周NFT買家數均超20000人。

NFT應用的領域，按照內容屬性可劃分為收藏品、遊戲、功能變數名稱、保險、虛擬世界/元宇宙（詳見表1-3）。據NonFungible 統計，2020 年全球NFT市場前三大應用領域為虛擬世界／元宇宙、收藏品及遊戲，占比分別為25%、24%、23%，對應市場規模分別為1400萬美元、1290萬美元、1290萬美元。

總結來說，NFT的意義在於實現了虛擬物品的資產化與流通化，帶動了數位資產的價值重估。在區塊鏈與NFT的結合下，不只是數位藝術品，甚至實物資產，均可通過NFT上鏈（編按：上鏈意指將資產數位化，並在區塊鏈上確權）和流通交易。隨著數位化技術的應用越來越豐富，NFT的落實場景也會更加多元，有望成為未來元宇宙建設的底層架構之一。

NFT所展現的對能夠加速未來實物資產數位化和虛擬產品上鏈的能力，使得元宇宙不再是簡單的全息網遊，而是一套元宇宙所特有的經濟運行體系，即區塊鏈為元宇宙內所有物品的價值交換奠定了基礎，區塊鏈＋NFT構建了元宇宙中連接數位資產與現實世界的橋樑。

《元宇宙大投資》。圖／樂金文化提供

NFT的發展預計將加速元宇宙經濟系統的運行，反之，元宇宙的不斷演進也拓寬了NFT的想像空間。NFT預計將成為元宇宙中數位資產的確權解決方案，為元宇宙的經濟系統帶來極大的顛覆或創新。在闡述元宇宙投資的具體內容之前，結合當下大眾與市場的認知，我們強調元宇宙的全球化投資，在認知層面必須深刻理解這兩大基石：第一，元宇宙不是虛擬世界，也不是現實世界在虛擬世界的簡單映射，而是囊括了現實世界與虛擬世界的一個更大集合；第二，區塊鏈是元宇宙建設過程中最核心的技術之一，它為元宇宙提供了一套經濟運行規則，以NFT為代表的數位貨幣則成為連接虛擬和現實世界的通證（詳見圖1-3）。

(本文摘錄自《元宇宙大投資》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)