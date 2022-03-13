快訊

Live／HBL女子季軍戰 陽明vs.永仁拚球季最後榮耀

台南女中1學生家人確診 全校大清消班級停課2天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技業大缺工 15、16日竹南科現場徵才1400個職缺

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南科學園區行政服務中心3月15日、16日徵才活動，20家科技廠釋出1400個職缺。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
苗栗縣竹南科學園區行政服務中心3月15日、16日徵才活動，20家科技廠釋出1400個職缺。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

台灣科技業缺工嚴重，勞動力發展署桃竹苗分署3月15日、16日，上午9點至下午1點在苗栗縣竹南科學園區行政服務中心（竹南鎮科研路36號），辦理現場徵才活動，包括台積電等20家廠商釋出1400個職缺，有需求民眾可至現場面試應徵。

15日參加廠商有鼎元光電、佳邦科技、錼創顯示、友輝光電、京鼎精密、春秋光學、智晶光電、兆勁科技、望隼科技，及民景企業；16日有台積電、力晶積成、京元電子、超豐電子、聯合再生、智邦科技、群創光電、世界先進、康普集團，及中美矽晶。

桃竹苗分署苗栗就業中心主任陳懷峰表示，科技產業缺工嚴重，尤其是太陽能、晶圓製造相關產業，15日、16日2場次徵才以科技廠商為主，共釋出1400個職缺，包含設備、研發、資訊、品保、製程、配件、生管、軟韌體、IE、產品等各類工程師，及技術員、品檢員、生產線領班、廠務助理、QC品管員等職缺。

其中晶圓代工廠台積電竹南先進封測廠，預計今年開始量產，這次招募職缺工作地點除竹南外，也包含新竹科學園區及桃園市龍潭，其中，智邦科技、京元電子各開出超過200個職缺，釋出大量工作機會。

苗栗就業中心提醒，配合防疫措施，參加徵才必須配戴口罩，現場實施量測體溫，並提供酒精乾洗手，如有發燒或有呼吸道症狀者，請勿進入會場，有關更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊，可上台灣就業通、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，或賈桃樂臉書粉絲團，撥打0800777888洽詢。

台積電 徵才活動 智晶光電

延伸閱讀

被爆與林智堅交往過 最美代表陳怡樺：鄉民神通廣大

林智堅被爆舊愛是「全台最美鎮代」 林幕僚回應了

苗縣竹南群聚匡列1502人 社區健康監測結案

波特船海釣竹南擱淺 父子3人獲救無大礙

相關新聞

氖氣拉警報 半導體台鏈不怕

外電報導，烏克蘭兩家氖氣供應商Ingas及Cryoin因為戰爭暫停生產，恐使半導體供料拉警報。依數據，這兩家供應商年產量...

烏國副總理點名華碩 籲抵制俄羅斯

烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）10日在社群媒體推特（Twitter）公開呼籲華...

科技業大缺工 15、16日竹南科現場徵才1400個職缺

台灣科技業缺工嚴重，勞動力發展署桃竹苗分署3月15日、16日，上午9點至下午1點在苗栗縣竹南科學園區行政服務中心（竹南鎮...

烏氖氣斷貨 我晶片廠挺住

疫情衝擊全球造成晶片荒，烏俄戰事拖延，恐讓晶片危機雪上加霜，外電報導，烏克蘭兩家氖氣供應商Ingas及Cryoin因為戰...

彭博：晶片交期拉長至半年

彭博資訊引用海納金融集團（Susquehanna）的研究資料報導，上個月全球晶片從下單到交貨的前置時間（lead tim...

產業追蹤／智慧電動車進化 商機大無限

全球車輛產業持續朝聯網科技（Connected）、自動駕駛（Autonomous）、共享與服務（Shared & Ser...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。