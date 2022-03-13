科技業大缺工 15、16日竹南科現場徵才1400個職缺

台灣科技業缺工嚴重，勞動力發展署桃竹苗分署3月15日、16日，上午9點至下午1點在苗栗縣竹南科學園區行政服務中心（竹南鎮科研路36號），辦理現場徵才活動，包括台積電等20家廠商釋出1400個職缺，有需求民眾可至現場面試應徵。

15日參加廠商有鼎元光電、佳邦科技、錼創顯示、友輝光電、京鼎精密、春秋光學、智晶光電、兆勁科技、望隼科技，及民景企業；16日有台積電、力晶積成、京元電子、超豐電子、聯合再生、智邦科技、群創光電、世界先進、康普集團，及中美矽晶。

桃竹苗分署苗栗就業中心主任陳懷峰表示，科技產業缺工嚴重，尤其是太陽能、晶圓製造相關產業，15日、16日2場次徵才以科技廠商為主，共釋出1400個職缺，包含設備、研發、資訊、品保、製程、配件、生管、軟韌體、IE、產品等各類工程師，及技術員、品檢員、生產線領班、廠務助理、QC品管員等職缺。

其中晶圓代工廠台積電竹南先進封測廠，預計今年開始量產，這次招募職缺工作地點除竹南外，也包含新竹科學園區及桃園市龍潭，其中，智邦科技、京元電子各開出超過200個職缺，釋出大量工作機會。

苗栗就業中心提醒，配合防疫措施，參加徵才必須配戴口罩，現場實施量測體溫，並提供酒精乾洗手，如有發燒或有呼吸道症狀者，請勿進入會場，有關更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊，可上台灣就業通、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，或賈桃樂臉書粉絲團，撥打0800777888洽詢。