科技大廠搶才一波波 陽明交大校園徵才博覽會今登場

本土疫情趨緩，各大專院校在今年陸續恢復實體校園徵才，素有「半導體搖籃」之稱的交通大學，與國立陽明大學合併後的首場實體校園徵才博覽會也在今（12）日於交大校區熱鬧登場，由於此場為今年桃竹苗地區第一場最大的徵才活動，吸引250餘間企業機構加入，現場逾300個攤位，眾多知名企業進駐徵才，包括台達電子、聯電、中華精測、上銀科技等釋出逾1萬9000多個工作職缺。

活動由國立陽明交通大學副校長陳永富與學務長張玉佩、勞動部勞動力發展署分署長賴家仁、新竹市政府勞工處副處長洪俊耀共同主持開幕，並邀科技大廠聯發科、聯電、聯詠、美光等為開幕進行剪綵。

國立陽明交通大學副校長陳永富上台致詞時表示，很開心大家來參加OPEN HOUSE，陽明交大是去年2月1日合校，這合校的意義非常重大。兩校合校後合計有19個學院、30個科系，集結第1、2、3類組培育跨領域人才，代表無論企業要什麼樣的人才，陽明交大都有。希望今天任何企業都能找到你要的人才，任何的同學也能找到你的公司。

國立陽明交通大學學務長張玉佩進一步提到，陽明交大從各領域的專業培訓外，也是一個非常健康的學校，從上台同學的熱舞及在場工作人員的參與可看出陽明交大同學不僅具專業外，更是一群具有活力、熱血的年輕人，也期許能將這股活力注入產業。

1111人力銀行則於當天下午1點及3點半在1111攤位前抽出一萬元紅包現金，鼓勵畢業生積極求職勇敢投出履歷。被抽到的交大外文系大四陳同學表示，很開心，抽到一萬元獎金，想買一些書本，像是跟就業相關、實用的工具書、藝文類的作品等，想要好好看書，感謝1111的萬元獎金。

有鑑於企業需才孔急，1111人力銀行號召鐵粉回娘家，從3月14日開始，周一至周五中午12點30分在1111臉書粉絲團直播抽獎「回饋鐵粉天天抽1萬」，天天抽出兩個1萬元現金紅包，只要加入1111會員或更新履歷表，就可獲得抽獎機會；另外推薦親朋好友成為新會員，也可獲得多次抽獎機會，推薦愈多中獎機會愈大，此波活動預計豪氣擲出400萬元。

優質人才難覓，1111TUN大學網超前部署向下紮根，與全台近百所大學合作，進行在校生與企業接軌，透過深化產學合作，讓學子們在畢業前就能找到方向也找到工作，特開闢「2022全國知名大學線上聯合校徵」( https://www.1111.com.tw/campusr/ )，助攻全台畢業生求職更便利。

此外，為因應網路數位匯流趨勢及集團成長轉型，1111人力銀行強力延攬科技人才，包括App全端開發高手、AI演算法工程師、資料科學工程師、網站程式設計師等熱門職缺，祭出年薪200萬元，誠徵網路高手，歡迎陽明交大及各大學的應屆畢業生，熟稔Al人工智能、分析大數據、GA、觀測系統、Ul/UX等學有專精的新鮮人，透過1111人力銀行或是「找工作App」應徵。更提供五星級捷運站共構宅，具有健身房丶游泳池等設備，給員工當宿舍使用，盼各界菁英勇於挑戰高薪開創新局。