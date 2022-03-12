億載會會長交接 直得科技董事長陳麗芬接棒

公司總市值逾5,400億元、總產值近兆的台南億載會昨（11）日舉行新舊會長交接，由直得科技董事長陳麗芬接棒，為創會以來第一位女性會長。

與會的總統蔡英文強調，未來，我們要繼續深化每個區域間的交流及合作，從台南到高雄，鏈結沙崙、南科、橋頭科學園區，打造南台灣最重要的科技產業走廊，持續帶動整個大南方的創新和永續發展。

億載會是由東陽集團董事長吳永豐與大億集團董事長吳俊億董事長雙創辦人的帶領下，集結大台南地區上市櫃、準上市櫃企業代表人及專業人士所組成，目前有80餘家會員該會昨（11）日在台南晶英酒店舉行會長交接典禮，由直得科技董事長陳麗芬自現任會長宏佳騰董事長鍾杰霖手中接下會長一職。

兼任台灣科學園區同業公會副理事長的陳麗芬表示，將以促進億載會與科學園區之間交流為目標，連結各界資訊、分享資源，務實地實行更多好的發想，讓全世界看見台灣，更看見台南！

出席的總統蔡英文致詞時表示，億載會一直是帶動整個南台灣地區產業發展的關鍵力量，也創造了相當可觀的產值和就業機會。

接下來，將由陳麗芬會長帶領億載會，這是首度由南科廠商代表出任會長，相信以陳會長積極熱情的感染力跟行動力，一定可以深化園區廠商和產官學界的交流，並且把億載會的精神繼續發揚光大。

總統進一步表示，沙崙智慧綠能科學城也加速了資安、智慧科技、再生能源等產業的發展。越來越多學研單位包括工研院、中研院、陽明交通大學等單位陸續加入，也都繼續強化了創新及研發的量能。這些重要的發展，顯示六大核心戰略產業在南方已經越來越成長、茁壯。