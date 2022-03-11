大環境變數多 宏碁、技嘉拚營收成長

俄烏大戰不知何時結束，全球通膨又持續增溫，在大環境仍有許多變數影響下，筆電大廠對今年整體營運仍維持積極看法，宏碁台灣區營運長張世欣期望今年營運再成長，而技嘉集團總經理李宜泰亦表示，「今年還是積極，目標營收成長10%，但也還是要看大環境影響。」

全球市場紛擾不斷，綜觀過去兩年台灣市場發展，張世欣指出，近兩年疫情帶動桌上型電腦（PC）、筆記型電腦（NB）強勁成長，目前看起來今年第一季仍會較去年同期小幅成長，第二季商業市場會有不錯表現，不過，下半年消費型筆電仍有待觀察，但仍預估今年全年目標可望順利達標。

技嘉今天公告2021年財報，全年營收1219億元，每股獲利21.01元，大賺兩個股本；展望2022年，李宜泰指出，「我們對於今年還是相當積極，內部營收成長目標是10％，但是整體還是要看大環境影響。」

不過，對於全年整體展望，技嘉還是相對保守，李宜泰指出，「第一季看起來不會比去年差，第二季則要看市場反應，整體的CPI指數持續往上，物價指數一直提高，一定會刺激消費者不敢花錢，這個問題應該整體市場都一樣。」他也認為，市場普遍對於下半年相對保守，「下半年看得比較模糊」

技嘉董事會也在11日決議，分割旗下網通事業，轉給技嘉100%持股的子公司技鋼科技，分割基準日暫定為明年1月1日。

李宜泰表示，「對公司來講，希望後續我們希望走向集團化，讓員工有獨立發展舞台，我們也考慮慢慢會分割出來更多不錯的子公司，往不同方向去發展，不會像以前那麼保守操作。」

技嘉網通事業成立多年，銷售區域主要集中在歐美市場，產品除了一般伺服器之外，也延伸至人工智慧、高性能運算、資料中心、邊緣運算，提供一系列運算所需的網路平台設備產品，技嘉看好此市場未來仍具成長性。