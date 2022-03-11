日月光CEO吳田玉看未來8年 半導體營收將翻倍

全球封測龍頭日月光投控（3711）營運長、日月光半導體執行長吳田玉今（11）日向大學生表示，未來8年，半導體營收將從5600億美元翻倍成長到1兆美元，這是無法抗拒的世代責任。

吳田玉今天受邀到成功大學以「半導體競賽的質變與量變」進行演講，分享自己的心路歷程，也向學生喊話，希望藉由這樣產學合作的模式，讓台灣半導體持續前進。

2020年半導體產業中，無晶圓廠專注半導體內部設計如聯發科（2454）等，台灣營收占全球營收21%，晶圓代工如台積電（2330）等占全球營收70%，封測如日月光等占全球50%。

從IC設計、晶圓代工到封測，吳田玉表示，台灣在至高點上，大家以後面對的是美國、中國、印度等最傑出最有幹勁的年輕人，除了解技術外，也要知道生意的複雜度，如何合縱連橫，應對方式都需要突破。

吳田玉表示，半導體成長靠兩個基本驅動力「經濟規模」與「技術創新」，兩者不斷循環，產業過去透過摩爾定律、新摩爾定律證實此商業模式為可行，未來在AI、物聯網、5G、自動駕駛及高效率需求下，持續推動產業成長。

吳田玉也認為，摩爾定律仍然至關重要，但是系統整合、人工智慧、設計工具、軟體、封裝、自動化將共同扮演半島體生態系統成長的重要角色；而台灣的機會在於基礎穩健、定位清楚、區域競爭與商業複雜度。

吳田玉也強調，理科、工科、醫科、人文、經濟等各行各業，都可以投入未來半導體的大競爭。

吳田玉向學生說，2030年開始接棒的時候，全世界做了多少錢，台灣份額占多少，這是世代的命題，也是無法抗拒的責任。李國鼎先生那個世代創造了半導體，交到這一代經營，現在則是要把半導體完整的「交到你們手上，要靠你們走下一波」。