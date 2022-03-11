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林美照消失3年傳聲帶手術失敗 67年招牌娃娃音消失

光寶科攻智慧交通 成立子公司光林智能科技

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

光寶科技（2301）今（11）日宣布，將光林照明事業部門移轉予子公司「光林智能科技股份有限公司」，包含光林旗下擁有之台灣營業、資產及負債等。

光林智能科技將發行新股予光寶科技作為對價，移轉完成後仍為光寶科技百分之百持有之子公司，實際分割基準日預定於2022年5月3日。光寶透過將光林獨立運作、聚焦資源，預期可提升競爭力及經營績效，並有助於光林智能科技嫁接國內外智慧交通領域夥伴，攜手推動「道路智動化（Roadway Intelligence）」，提升用路安全並落實永續發展。

光林照明成立於1992年，以「Leotek」品牌布局全球，為全球智慧路燈、智慧交通號誌的重要供應商之一，也是台灣唯一將智慧交通相關方案出口至歐美、紐、澳與中東市場的供應商，累積全球超過30國的政府公共工程。鑑於智慧交通是影響各國發展智慧城市的關鍵，未來光林智能將著重於方案創新，並運用結盟資源，打造「道路智動化（Roadway Intelligence）」，透過LED創新照明搭配5G、AIoT、邊緣運算、物聯網等技術，實現智能且高效的道路環境，兼顧人車安全及環境永續。

展望未來，因應整體策略規劃與聚焦資源，光寶科技持續拓展雲端運算、汽車電子、光電半導體與5G & AIoT布局，同時強化核心技術研發能力，發展更敏捷的營運模式及優質獲利成長，進而提升客戶與股東與長期利益。

光寶科 5G 雲端運算

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