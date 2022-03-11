光寶將原光林照明部門獨立 成立子公司光林智能科技

2021年3月，元宇宙概念股Roblox在紐約交易所上市，當天漲幅高達54%，市值超越400億美元。你或許還在懷疑，Roblox到底是什麼公司？元宇宙概念股竟然擁有如此龐大的估值潛力，到底憑什麼？讓中國元宇宙科技菁英告訴你，元宇宙到底有什麼樣的魅力，讓投資人紛紛瘋狂追捧。

2022-03-11 15:40