地震險20年／馬國鳳：支持老危房屋弱勢住戶保地震險

前言：政府開辦住宅地震基本保險，是時代產物；走過20年，地震風險與保障隨環境永續議題日趨重要，也應與時俱進。本報從如何完善住宅地震保險制度出發，採訪相關領域具代表性的產官學界人士，探討未來可行方向。除了製作專題，我們也將主要受訪人士的訪談內容，以第一人稱記述，供讀者完整掌握他們的思維與論述。

以下為中研院特聘研究員兼中央大學災害鏈風險評估管理中心主任馬國鳳的訪談摘要，她也是知名地質學家，曾獲台灣女科學家獎，知名貢獻為首度觀測到大型地震斷層的滑移帶厚度、量化計算生成地震的能量，2015年率團隊發布「台灣地震危害潛勢圖」。這次採訪馬國鳳邀請災害鏈風險評估管理中心詹忠翰參加，詹忠翰接手修訂完成2020年版地震危害潛勢圖。

我和團隊2015年首次公布「台灣地震危害潛勢圖」，不是要造成民眾恐慌，而是希望提供政府與各界正視台灣地震危害潛勢（指特定地區受自然環境等因素影響，潛藏易致災害的機率或規模）可能造成的損害，以及整體的承受程度，可以預作準備，不致災害來臨時，動搖國本。

經過五年，到了2020年，我們匯整了新研究資料後，更新資料庫並且調整數學模式，設定新的參數。總體來說，有以下幾個新方向：一、台灣西南部斷層一、兩百年沒有動過了，根據當地土層沈積的環境和位址，波形和震度會放大，屬於高地震危害區。

二、台北市是個盆地，由於位置、土層關係與震波可能放大的因素，不論宜蘭、花蓮外海或西南地區發生地震，台北盆地都會感受到，而長周期的搖質對大樓會有嚴重影響，所以台北市都會區需要注意共振度放大的影響。

三、集集大地震在車籠埔斷層上，三、四百年才發生一次。可以說在我們有生之年不會再遇到，但2018年花蓮市地震在米崙斷層上，這個斷層60年動一次，所以即使三年前動了，還是很危險，因為當地的斷層活動比台灣任何斷層要更快。此外，2016年的高雄美濃地震導致台南三棟大數倒塌，則和台灣西南部斷層活動有關。

科學家主要就是以數據提供論證，與外界對話。我們公布危害潛勢圖之初，有些人說，台灣有這麼多老房子需要耐震補牆，「地震還沒來，可能已經破產了！」但是十年下來，我們發現民眾的接受程度愈來愈高。

●正視問題 一步步解決

與世界其他國家比起來，台灣的地震衝擊是高的，所以我們要考慮面臨這樣的危害度，台灣的耐震規範是否有辦法去抵抗危害？政府也應正視問題，一步步去解決。

有了地震危害潛勢圖後，可以根據暴露程度，加上建築物的易損性曲線，建立我們自己的風險評估模型，這樣與再保公司協商保費，才不致於被外國公司予取予求。但五年前，我們訪問過住宅地震保基金會，希望有些溝通，結果有點悲慘，被前董事長趕了出來，實在是「受傷太深！」

其實台灣的災損資料公開性和經驗值是落後的，我們仍不了解住宅地震基金的保費是怎麼計算的？或許國家地震工程中心會有資料，但因為沒有公開，我們也看不到。

之前有人說，公開了台灣災害風險情況，全世界就沒人敢來台灣投資了，這讓我壓力很大，實際情況卻是，我們的資料顯示台灣的易損性曲線降低了，他們才敢來投資。我們與保險公司聊，他們也告訴我們，資料愈公開，不確定性愈小，保費也比較穩定。

2016年的美濃地震，造成位在南科的台積電很大影響，當時台積電來問我們，他們覺得很奇怪，為什麼依照台灣的地震規範蓋的廠房，還會損失那麼多？也問先不管什麼時候會發生地震，但是先告訴他們最大的震度是多少？從一些企業與政府單位的反應，我們覺得大家愈來愈準備好去做災害的風險管理了。

●資料公開 建立自己的模型

只是，一直到現在，只有廠商會找我們交流，包括離岸風機和保險業者，以及國外如美國加州知名的RMS（巨災風險建模與解決方案公司）、香港AR（信保公司）、Guy Carpenter（美商佳達再保險經紀人公司），我們還是希望相關資料能夠公開，甚至能成為國際標準，這樣我們就可以運用台灣的經驗值，作為核算相關保費的基礎。

對於台灣老宅的問題，921地震後，全台灣的中小學都補牆了，這點國家地震工程心做得非常好，現在都更速度也加快。相關單位有地震模擬演練，早點做，就可以減少災害帶來的衝擊 。

內政部現在要開始討論建築物新的耐震規範，住宅地震基金也著手研究如何對老宅裡的弱勢住戶提供地震險保費的補助，擴大對地震災損的保障，這些都是很正面的發展。我們做的地震危害潛勢資料可以提供給地震基金，找出地震可能發生最危險的地方，將當地的老屋弱勢住戶列入優先補助對象。

昨天（2月22日）我們還與日本學者開會，討論如何在建築物裡加裝地震監測儀，地震發生時可以檢測房屋是否受損，目前日本已有法令明訂可在公有建築加儀器，但私人住宅還不行。我建議，可以藉由降低地震險保費的方式，鼓勵私人建築裝設地震監測儀，有助住戶和政府全面掌握建物的安全性。