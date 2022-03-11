招聘合格員工困難重重 台積電美國工廠推遲或達半年

集微網消息，當地時間3月10日，據外媒Evertiq報道，由於缺乏合格和有經騐的工人以及持續的新冠大流行，台積電的美國工廠正在努力應對工期延誤。

圖源：Evertiq



早在 2020 年 5 月，台積電就宣佈打算在美國建造和運營一家先進的半導體工廠。該工廠正在亞利桑那州的鳳凰城建設，但一直在致力於解決與招聘員工和新冠大流行相關的問題。

據日經新聞報道，該項目已經比原計劃晚了三到六個月。

日經援引消息人士的話稱，延誤的主要原因是與招聘合格員工、新冠隔離相關的問題。此外，據說美國的建築法規和施工許可也造成了延誤。

在最初宣佈在美國投資 120 億美元建設5nm晶圓廠時，台積電表示其目標是在 2024 年開始生產，並將創造1900個新的全職工作。這些工作將在五年內分階段進行。

此外，日經的報道還指出，英特爾在亞利桑那州錢德勒市（距鳳凰城 30 分鐘車程）投資 200 億美元的建廠計劃，也是台積電難以找到合格員工的原因之一。