中科彰化二林園區標準廠房動土 磁吸科技大廠

中部科學園區管理局今(11)日在中科彰化二林園區舉辦第一期標準廠房新建工程動土典禮，由彰化縣長王惠美、中科管理局長許茂新等人主持。王惠美感謝中科管理局對彰化的投入，並強調縣府對二林地區及園區周邊基礎建設超前部署，歡迎國內外企業來彰化投資，一起拚經濟。

許茂新表示，承蒙王縣長、中央地方各級民代及企業代表共同支持，目前二林中科園區已有31家廠商進駐，累計投資總金額近1,000億元，其中新動工新建有7家廠商，已承租土地將於明年動工新建業者大約有21家，最近還有數家大廠進駐，例如成運汽車、光電科技大廠等。

2021年中科園區營業額再造新高，創區18年即達破兆，是台灣三大科學園區中破兆時間最短的園區。中科五大園區中面積最大的二林園區正積極開發，預計於4、5月在彰化舉辦大型招商大會，屆時將會有更多國內外大型廠商進駐。

許茂新指出，今天是第一期標準廠房新建動土典禮，新建標準廠房分為三期，除了大型廠商進駐，也歡迎各中小型廠商業者進駐，第一期將興建地上5層地下1層建築，完工後總樓地板面積2萬6,072平方公尺，可提供18單元標準廠房(300坪廠房12單元、150坪廠房6單元），預計於113年完工，可以組合成不同大小單元的標準廠房。

許茂新以台中市西屯區標準廠房為例，表示目前是一位難求，候位廠商就有20餘家，需求量非常大，經評估，在109年針對廠房需求規劃相關標準廠房新建，不僅扶植大型廠商，也要扶植傳統高科技產業，新建廠房完成後，將會以最便宜的租金出租給廠商，使廠商可以在地發展。

而未來二林園區標準廠房工程完工後，預估可提供約1,000個就業機會，創造約百億元年產值。

許茂新進一步指出，經統計中科二林園區目前缺工達1,000餘人，希望在外工作的彰化青年能回到彰化中科二林園區就近就業，鼓勵旅漂在外縣市工作的青年，趕緊回到彰化來就業，讓二林中科園區產業促進當地經濟發展。

王惠美指出，為了營造更優質的投資環境，縣府團隊積極辦理中科四期二林園區聯外道路工程，開闢規劃多線便捷路線，由台76線延伸至二林、芳苑段，連接台61線芳苑交流道，全長約20.8公里，總工程費140億元，預計114年完工，未來可串聯國道1、國道3與台61線，強化西南角交通路網絡鏈結。

又為了提升園區廠商救災能量及營運保障，成立彰化縣消防局二林中科分隊，也於2月舉行辦公廳舍動土典禮，增設消防隊駐守，提供在地服務品質，提升園區優質投資環境。

王惠美說，縣府針對員林、埔心、二林等進行捷運先期規劃也已著手進行，期許透過二林園區的發展、交通的完善，使地方的發展更夠有更好的發展，未來提供給個企業更好的廠房設施，預計可再增加2,000名工作機會，歡迎各企業行業、鄉親來二林發展。