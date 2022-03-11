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TiEA新任理事長 91APP董事長何英圻出任

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣匯聚最多數位產業業者的協會組織「TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會」(Taiwan Internet and E-commerce Association)，今(11)日舉行第四屆會員大會與理監事改選，91APP董事長何英圻當選第四屆新任理事長，副理事長分別由MaiCoin執行長劉世偉、KKday執行長陳明明擔任。

新任理監事不僅涵蓋國際網路公司、台灣電子商務公司、數位相關業務公司等，有別以往更加入區塊鏈、SaaS、AI等新領域代表。

TiEA新任理事長何英圻表示，隨著區塊鏈、NFT 起飛，下個十年將是「Web3」的新時代，但從2到3，中間還有很大的鴻溝，接下來協會將以「Web2.5」的概念為核心，承先(Web2)啟後(Web3)，協助會員公司跨越升級，推進台灣數位產業發展。

電子商務 區塊鏈 NFT

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