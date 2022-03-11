快訊

觀察1個月後解封策略逐漸明朗？ 莊人祥揭4大指標

台中加油站前傳槍響！通緝犯拒捕衝撞警車 警開槍現場混亂

光寶科：感謝檢察官明察秋毫 證明創辦人清白

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）11日發出聲明稿表示，台北地署檢察官經一年多縝密偵查，終於還原事實真相，證明公司創辦人宋恭源清白。

光寶科強調，公司及宋恭源深感欣慰，並對檢察官能精緻辦案、明察秋毫，敬致謝忱。光寶為台灣第一家上市電子科技公司，創辦人宋恭源向來以「誠懇勤勉，端正操持」的行事風格立身處世，且蜚聲業界。

公司在現任董事長宋明峰卓越領導下，必繼續奮勇向前，為數十萬股東員工謀求最大福祉。期盼外界尊重司法偵查事實與結果，勿過度引申臆測或不當連結，特此聲明。

去年3月，美商達爾公司併購敦南科技公司（5305）內線交易案，光寶科創辦人、敦南公司前負責人宋恭源被控涉嫌利用假外資交易，與女性友人單雅文共同賺取價差。

光寶科 宋恭源

延伸閱讀

光寶創辦人宋恭源女友偷聽併購案後下單 與胞妹皆起訴

曹格硬起來喊告！要求爆料者出面：會盡我能力把你找出來

對體制感失望 檢察菁英紛出走

內鬥至死的華麗一族：日本「骨肉商戰」的大塚家具滅亡記

相關新聞

【專家之眼】想要一夕致富：你NFT了嗎？

去年網路最熱門的字，除了新冠肺炎之外，就是元宇宙和NFT了。後二者皆與區塊鏈技術的發展有關，之所以爆紅，主要是因為越來越...

鴻海虎躍總部 榮獲美國健康建築Fitwel認證

鴻海科技集團今（11）日宣布，新北市土城虎躍總部榮獲美國健康建築Fitwel認證，成為台灣首件結合工廠產線、辦公區、餐廳...

解析元宇宙6大特徵 20年內翻轉人類生活與工作模式

2021年3月，元宇宙概念股Roblox在紐約交易所上市，當天漲幅高達54%，市值超越400億美元。你或許還在懷疑，Roblox到底是什麼公司？元宇宙概念股竟然擁有如此龐大的估值潛力，到底憑什麼？讓中國元宇宙科技菁英告訴你，元宇宙到底有什麼樣的魅力，讓投資人紛紛瘋狂追捧。

電信業整併重回三強鼎立 中華電：競爭不減反增

電信產業掀整併潮，市場重回三足鼎立局面，中華電信董事長謝繼茂不認為市場競爭強度會下滑，他表示，因為「都是大咖」，未來競爭...

緯穎今年營運有望逐季向上 全年營收看增兩成

雲端伺服器大廠緯穎（6669）2021年受零組件缺貨影響，壓抑業績表現，展望今年營運，隨著緯穎客戶微軟（Microsof...

宜鼎率先將DDR5的優異效能 導入商用工作站電腦市場

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）面對全新DDR5時代，在全球產業目光均望向伺服器、資料中心及HPC（高效能運算）等高階應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。