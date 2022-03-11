光寶科：感謝檢察官明察秋毫 證明創辦人清白

光寶科技（2301）11日發出聲明稿表示，台北地署檢察官經一年多縝密偵查，終於還原事實真相，證明公司創辦人宋恭源清白。

光寶科強調，公司及宋恭源深感欣慰，並對檢察官能精緻辦案、明察秋毫，敬致謝忱。光寶為台灣第一家上市電子科技公司，創辦人宋恭源向來以「誠懇勤勉，端正操持」的行事風格立身處世，且蜚聲業界。

公司在現任董事長宋明峰卓越領導下，必繼續奮勇向前，為數十萬股東員工謀求最大福祉。期盼外界尊重司法偵查事實與結果，勿過度引申臆測或不當連結，特此聲明。

去年3月，美商達爾公司併購敦南科技公司（5305）內線交易案，光寶科創辦人、敦南公司前負責人宋恭源被控涉嫌利用假外資交易，與女性友人單雅文共同賺取價差。