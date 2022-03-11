鴻海虎躍總部 榮獲美國健康建築Fitwel認證

鴻海科技集團今（11）日宣布，新北市土城虎躍總部榮獲美國健康建築Fitwel認證，成為台灣首件結合工廠產線、辦公區、餐廳等多元用途的既有建築認證。鴻海表示，虎躍廠是一棟屋齡近30年的既有建築，對於申請最新國際健康建築認證標準，有相當難度，然而在審核評鑑過程中，鴻海積極實踐ESG（環境、社會和企業治理），在滿分144分的評估系統中獲得133分高分，也成為目前全台灣最高分的專案。

Fitwel認證是由美國疾病控制與預防中心（CDC）和聯邦總務署（GSA）聯合推動，強調「以人為本」，聚焦於阻斷病毒傳播路徑、重視住戶安全、提升運動動機、療癒心靈、全齡通用設計及凝聚社區健康意識、健康飲食等七大主軸，發展出70個以上的評估項目，是引領全球的建築認證體系之一。

Fitwel亞洲區技術委員暨綠矩整合有限公司總經理黃家明表示，虎躍廠是一棟屋齡近30年的既有建築，且使用用途相當多元，對於申請目前最新的國際健康建築認證標準，有相當難度。

鴻海科技集團Fitwel專案負責人暨集團環保長洪榮聰表示，「鴻海從專案啟動到獲得認證，只花不到半年的時間。未來虎躍廠也會持續參與其他第三方機構的認證，透過外部機制檢視，不斷優化員工的工作環境、廠區的綠能環保。」

鴻海總務總處梁立信處長表示，虎躍廠是鴻海在台灣廠區中，屋齡較為老舊的廠房之一，也是公司發展歷史中，最具意義的建築，目前每天總共約1800多名人員在廠區內上班，以虎躍廠為核心，工作場域串連台北、桃園、新竹其他廠區。

從去年開始，虎躍廠頂樓除了既有太陽能發電站外，也開始推動綠化工作，打造員工友善農園，讓同仁參與栽種蔬菜與水果，現已成為員工在廠區內休憩場所之一。此外，為鼓勵同仁多使用大眾交通設施，虎躍廠也規劃員工接駁車、自行車位與淋浴間等，同時也張貼健康標語及防滑處理，增加樓梯的趣味性與安全性，鼓勵同仁以爬樓梯取代搭電梯，健身又節能。

本次虎躍廠取得Fitwel最高殊榮的三星（3 Star Rating）標章，另一個獲得肯定的部分，包括公司中央健衛總處每日把關員工餐點，由營養師進行熱量分析，並經公司食安實驗室檢測；每月亦提供2種以上的健康醫療服務，包括健康講座、線上健康影音、健康醫療諮詢；區內設置健身房、哺集乳室及多功能室。