緯穎今年營運有望逐季向上 全年營收看增兩成

雲端伺服器大廠緯穎（6669）2021年受零組件缺貨影響，壓抑業績表現，展望今年營運，隨著緯穎客戶微軟（Microsoft）、Meta（臉書）、亞馬遜（Amazon）今年資本支出看增，且零組件缺料狀況有望逐季改善下，加上緯穎在手訂單仍多，法人樂觀預估緯穎今年營運獲利將逐季改善，全年營收看增20%。

緯穎三大雲端服務供應商（CSP） 客戶之一微軟今年資本支出將有近2位數成長，而臉書今年資本支出則達290-340億美元，年增51-77%，加上亞馬遜持續下單下，其占緯穎業績比重2022年有機會升至5-10%。

法人表示，隨著今年零組件缺料有望逐季改善下，加上緯穎在手訂單仍多，樂觀緯穎今年出貨量將雙位數增長，且營運獲利將逐季改善，2022全年營收看增20%。

緯穎今年2月營收137.2億元，月增8%、年增18%；累計緯穎今年前兩個月營收為264.2億元，年增10.3%，為歷史同期新高。

法人預估，緯穎今年首季營運將「淡季不淡」，營收有望創下歷年同期新高，但依然處於缺貨狀況，導致備料金額續創高，預估3月營收將明顯回升，但成長幅度仍需視料況供給而定。

展望2022年，緯穎指出，因應遠距工作、教學與各種AI應用需求，雲端資料中心產業持續成長，但整體供應鏈風險仍在，公司透過與上下游客戶供應商協同合作，並在未來兩三年持續擴展全球據點，以達目前5到6倍的產能規模，維持營運穩定及彈性。

因應產業持續成長及客戶的強勁需求，充實營運資金，緯穎董事會通過對子公司Wiwynn International Corporation增資4億美元。為擴增產能，對子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD.增資2,800萬美元。因應資金需求，緯穎董事會也通過增資發行普通股不超過1.7萬張等方式募集資金。