宜鼎率先將DDR5的優異效能 導入商用工作站電腦市場

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）面對全新DDR5時代，在全球產業目光均望向伺服器、資料中心及HPC（高效能運算）等高階應用之際，然實際市場案例仍十分有限，宜鼎率先將DDR5的優異效能導入商用工作站電腦市場，以工業級高規格產品，為工作站應用帶來全新面貌。

宜鼎表示，商用工作站廣泛應用於工程、建築、產品設計、資料科學、GIS系統、飛航模擬仿真訓練與多媒體動態設計領域，其高精度、高效能的即時演算與多工處理需求，正巧與DDR5技術特性不謀而合；宜鼎作為全球工業級記憶體模組領導品牌，便迅速藉由高品質工業級DDR5記憶體模組，打入過去鮮少耕耘的商用工作站市場，開拓藍海商機。

宜鼎指出，正如人們所熟知，全新DDR5在容量、速度、電壓及ECC功能上均展現全面性的效能提升，不僅最高容量上看128GB、最高速度達6400MT/s，功耗也由DDR4的1.2V降至1.1V，以更低的能耗，實現更高的動態存取效能。

宜鼎強調，公司在此產品基礎上，將DDR5 UDIMM模組導入客戶的工作站產品當中，藉由工業級DDR5雙倍資料組（Bank Group）及32 bit雙通道支援，達成高度擬真的海量資料視覺化處理，另外，透過進階On-die ECC除錯功能，提供更穩定的高螢幕解析度與多頭資料輸出，同時結合抗硫化與溫度感測技術，使工作站系統有效抵禦外在環境變化與內部高溫，達成長期穩定的高效運轉。

工控DRAM事業處總經理張偉民說，宜鼎過往十分專注在工控市場，但隨著全球客戶對於產品效能的要求不斷提升，陸續也在傳統商用，甚或是消費性市場，看見工控高品質產品的切入點與潛在商機，因此宜鼎在擁有業界規格最齊全的工業級DDR5模組，更在全球晶片短缺的市況下，維持穩健供貨能力，能夠以最高效率協助客戶導入DDR5解決方案。

宜鼎一系列產品包括DDR5 UDIMM、SODIMM、ECC UDIMM、ECC SODIMM及RDIMM模組已正式量產供貨，並將推出支援寬溫技術的DDR5 UDIMM及SODIMM產品，以滿足嚴苛環境下的應用需求。