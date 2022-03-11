科技業搶人戰 非理工人心聲聯電聽到了

科技業徵才新聞持續延燒，家家都喊找不到人、年薪上看200萬元，這樣情況與薪水看在非理工人的心裡，有說不出的黑人問號與羨慕，畢竟多半提供非理工就業的公司，根本不會找不到人，各機構還可以互相競爭比誰低薪，年薪恐怕沒有工程師的1/5。

目前就業最熱門的科系為電機系、電子系、資工系等，這些畢業生幾乎可以 「不用找工作」，工作會自己送上門；這幾年台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347）等大廠，為因應營運需求，招募對象已擴大到物理系、數學系、環境工程、工業工程等工學院相關科系。

知名企業的人資主管與單位主管認為，公司所做與學校所學間仍有落差，畢竟公司為了競爭，可以砸新台幣上億元買機器設備，但學校資金運用無法如此彈性，因此由於工學院相關科系與基礎科學學系的學生，都有一定的理工基礎，進來後再培養，也能勝任。

不僅如此，以往為了維繫血統，以往履歷只看臺灣大學、清華大學、交通大學與成功大學的知名大廠，招募學校先是放寬到中山大學、中央大學等中字輩大學，近年更擴大到其他國立大學、私立大學與科技大學，甚至搶進科技大學徵才，讓不少以往幾乎不能進知名企業的學校學生，也有機會一圓科技新貴之夢。

只是這樣的麻雀變鳳凰機會，目前看起來仍僅限工學院、理工相關，對於非理工或是文組科系畢業生，看了只是更能體會「興趣不能當飯吃」而已；畢竟公司擴廠，相關行政單位短期內增加有限。

面對這樣的困境，也希望能協助更多人進入企業，聯電人資主管透露，公司正在試辦相關計畫，招募有修習相關基礎課程甚至完全沒有修習過的學生加入，經過完整訓練，看能否勝任相關工程師職缺。他也建議，目前在校的學生，如果對半導體行業有興趣，不妨修習相關課程或是輔系，以利未來就業銜接。