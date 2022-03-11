快訊

南韓為何變心？進步派0.7%丟總統的敗北結構

3天後被爸帶走！空姐爭輸義國富商 8歲女童寫信求總統：想留在台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技業搶人戰 非理工人心聲聯電聽到了

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

科技業徵才新聞持續延燒，家家都喊找不到人、年薪上看200萬元，這樣情況與薪水看在非理工人的心裡，有說不出的黑人問號與羨慕，畢竟多半提供非理工就業的公司，根本不會找不到人，各機構還可以互相競爭比誰低薪，年薪恐怕沒有工程師的1/5。

目前就業最熱門的科系為電機系、電子系、資工系等，這些畢業生幾乎可以 「不用找工作」，工作會自己送上門；這幾年台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347）等大廠，為因應營運需求，招募對象已擴大到物理系、數學系、環境工程、工業工程等工學院相關科系。

知名企業的人資主管與單位主管認為，公司所做與學校所學間仍有落差，畢竟公司為了競爭，可以砸新台幣上億元買機器設備，但學校資金運用無法如此彈性，因此由於工學院相關科系與基礎科學學系的學生，都有一定的理工基礎，進來後再培養，也能勝任。

不僅如此，以往為了維繫血統，以往履歷只看臺灣大學、清華大學、交通大學與成功大學的知名大廠，招募學校先是放寬到中山大學、中央大學等中字輩大學，近年更擴大到其他國立大學、私立大學與科技大學，甚至搶進科技大學徵才，讓不少以往幾乎不能進知名企業的學校學生，也有機會一圓科技新貴之夢。

只是這樣的麻雀變鳳凰機會，目前看起來仍僅限工學院、理工相關，對於非理工或是文組科系畢業生，看了只是更能體會「興趣不能當飯吃」而已；畢竟公司擴廠，相關行政單位短期內增加有限。

面對這樣的困境，也希望能協助更多人進入企業，聯電人資主管透露，公司正在試辦相關計畫，招募有修習相關基礎課程甚至完全沒有修習過的學生加入，經過完整訓練，看能否勝任相關工程師職缺。他也建議，目前在校的學生，如果對半導體行業有興趣，不妨修習相關課程或是輔系，以利未來就業銜接。

聯電 工程師

延伸閱讀

矽統去年獲利創12年來新高 擬配發1.8元股利

業內消息稱 聯電將提高三星新合約報價

聯電2月營收攀升至208.1億元 連5個月改寫新高

南科壓降1秒餘衝擊逾30家廠商 台積電聯電未受影響

相關新聞

鴻海赴印度做晶圓會成功？印度採礦大王曝聯手內幕

近期鴻海宣布與印度大型跨國集團韋丹塔（Vedanta）簽署合作備忘錄，計畫成立合資公司，在印度製造半導體。

台灣供應鏈ESG競爭力分析 鄧白氏首發

為協助台灣廠商接軌國際市場，全球最大B2B商業數據提供者鄧白氏今（10）日發布全新台灣供應鏈ESG競爭力分析，為全球唯一...

科技業搶人戰 非理工人心聲聯電聽到了

科技業徵才新聞持續延燒，家家都喊找不到人、年薪上看200萬元，這樣情況與薪水看在非理工人的心裡，有說不出的黑人問號與羨慕...

鎳亂落幕在望 法人：逢低布局電池相關ETF

受俄烏戰爭及市場炒作影響，鎳期貨價格單日一度暴漲逾100%，鎳做為重要的電池原料之一，使近期電池廠及下游新能源車企業走勢...

煇煌「五虎」剩「雙雄」 細看台灣面板產業發展軌跡

面板在台灣曾被視為“明星”產業，甚至與當地半導體產業平起平坐。回顧台灣面板產業的發展史，曾有過與日韓爭鋒的煇煌，也曾經歷過“五虎”變“雙雄”的窘迫...

傳4月調薪8% 台積電：目前沒有公開數字

晶圓代工大廠台積電每年4月會例行性調薪，傳出今年將大舉加薪8%，調幅高於往年的3%至5%水準；不過，台積電回應，目前還沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。