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建通蘇州子公司董事長 由古恆昌擔任

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

建通精密（2460）今（10）日代重要子公司「蘇州建通光電端子有限公司」公告董事長變動，由在金屬成型業擁有30年以上的經驗古恆昌擔任，未來將借重古先生其經營策略、生產營運及海外上市的豐富經驗，協助輔導本公司導入系統，切入特殊新型銅材煉製廠、異型導體銅材、新能源車、線束端子等目標市場，並為未來跨業轉型帶來成功契機。

建通表示，古恆昌畢業於台北工專，主修機械工程，在金屬成型業擁有 30 年以上的經驗，期間所任職的勤美達為中國大陸主要鑄件廠，從事訂製金屬鑄件之設計、開發、製造，並專注於國際性汽車工程機械設備、壓縮機及其他機電行業的製造商，提供各種高規格之金屬鑄件，產品種類包含車輛引擎汽缸鑄造加工、煞車系統(煞車支架、煞車盤、煞車卡鉗)、汽車轉向系統及底盤結構、壓縮機零部件。

勤美達客戶群包括通用(GM)、福特(FORD)、奧迪(AUDI)、日信( NISSIN)、ZF TRW、NOK、Delphi、埃姆康(EMCON)、三菱電機(Mitsubishi Electric)、三星(Samsung)、大金(DAIKIN)、格蘭富(GRUNDFOS)、約翰迪爾(John Deere)、洋馬(YANMAR)、開拓重工(CATERPILLAR)等國際大廠。

建通因應未來車用市場需求逐年提高，持續朝向擴大車用及各項高附加價值製品，借重古先生其經營策略、生產營運及海外上市的豐富經驗，協助輔導本公司導入系統，切入特殊新型銅材煉製廠、異型導體銅材、新能源車、線束端子等目標市場，並為未來跨業轉型帶來成功契機。

新能源車 鑄件

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