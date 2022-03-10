煇煌「五虎」剩「雙雄」 細看台灣面板產業發展軌跡

芯歷史──縱覽國內外半導體產業發展歷程，挖掘行業奇聞趣事，以古鋻今，探尋產業未來發展之道。



集微網報導，面板在台灣曾被視為“明星”產業，甚至與當地半導體產業平起平坐。回顧台灣面板產業的發展史，曾有過與日韓爭鋒的煇煌，也曾經歷過“五虎”變“雙雄”的窘迫，如今在韓國面板產業碾壓以及中國大陸面板產業崛起下，更是陷入了兩面夾擊的困境。

日韓之爭的“紅利”

縱觀面板產業的發展，往往遵循著新產線投產——產能過剩——面板降價——面板廠虧損——降低產能利用率或關閉產線——產能不足——面板漲價——再次投產的運行軌跡，所以在這一“洗牌”的過程中總有人“出局”，也有人順勢崛起。

台灣面板產業的發展還要從日韓兩國之爭說起。

在全球面板產業中，日本和韓國當屬於率先發展的梯隊。自美國無線電公司（RCA）於1968年研發出第一片液晶顯示面板（LCD）後，日本盯上了這一技術並於1970年進軍LCD這一領域，並先後湧現出精工、夏普等優秀企業；而韓國的起步則較日本晚些，三星和LG於90年代中期開始大規模投資薄膜晶體管的液晶顯示器（TFT-LCD）產業。

日韓兩國為了搶佔市場，由此展開了激烈的競爭。1997年前後，日本面臨著亞洲金融危機和面板產業低穀的雙重打擊，三星、LG則憑借著前幾年的大幅擴產蠶食了日本企業的市場份額。不過掌握著尖端技術的日本也未就此放棄，其將目光瞄準了當時亞洲受金融危機影響最小的台灣，與當地的合作夥伴簽訂TFT-LCD技術轉讓合同，彌補了日本產能不足的同時獲得了大量專利轉讓費。

與此同時，台灣相關部門在2002年提出了“兩兆雙星”計劃，其中“兩兆”指在2006年，半導體與彩色顯示產業兩項產業的產值各突破一萬億元新台幣。

在技術的加持以及政策的推動下，台灣面板產業形成了友達光電、奇美電子、廣煇電子、中華映管和瀚宇彩晶“五虎”的格局。數據顯示，2003到2009年，台灣的面板產業投資金額超過1萬億新台幣，該地區液晶面板出貨量更是佔據了全球40%以上的份額，形成了與日、韓三足鼎立的局面。

“五虎”變“雙雄”的無奈

不過好景不長，剛剛熬過2008年經濟危機的台灣面板產業又遇到了2009年的產業下行周期，有產品卻無市場，不得將產能利用率降低至四成。

彼時，中國大陸曏其伸出援手，長虹、康佳、TCL等九家電視企業與友達、奇美簽署了交易總額為44億美元的採購合同，總需求量超1200萬片。然而台企專而以“不願依靠內地客戶，怕渠道被控”為由低價將面板賣給了韓企，囤積了大量面板的韓企進而坐地起價。這也為台灣面板產業的衰退埋下了種子，失去大陸市場的同時經歷了三年（2009-2012）的連續虧損。

除了產業發展不景氣外，參與“操縱市場價格”而被反壟斷機構罸款也是製約企業發展的一大因素，瀚宇彩晶便是鮮活的案例。從2001年到2006年期間，瀚宇彩晶和三星、LG、奇美、友達、中華映管共召開53次“晶體會議”，交換液晶面板市場信息的同時協商液晶面板價格。經美國司法部以及中國大陸反壟斷機構查明後，分別處以3000萬美元和24萬人民幣的罸款。此外，瀚宇彩晶也收到了歐盟反壟斷監管機構的罸單。

另外一家“五虎”之一——中華映管的破產則令面板產業唏噓。中華映管成立於全球映像管電視機（CRT TV）風靡的時代，並一度成為全球彩色CRT廠商龍頭。之後順勢進入TFT-LCD液晶面板領域，不過後期佈局以智能手機中小尺寸面板為主，產品組合較為單調，加之家族集團轉型難、本身財務體質不佳等因素，在連續10年虧損後於2019年9月宣告破產。至此，台灣面板產業的另一顆“巨星”隕落。

而後台灣面板產業經過多輪洗牌，廣煇電子並入友達光電，奇美電子被整合進鴻海集團旗下的群創，面板“雙雄”友達和群創也替代了以往的“五虎”格局。

兩面夾擊的困境

目前，台灣面板產業在韓國和中國大陸的夾擊下，日子似乎並不好過。在OLED佔據主流的時代，台灣企業卻選擇了一條不同尋常的路，即投入Micro LED研發，不過Micro LED還存在著LED外延片與芯片、大面積化、巨量轉移、良率等技術難題，過高的生產成本也加大了其普及的難度。

以產品價格而言，Micro LED目前更多用於100英寸以上的超大尺寸電視和商用市場，產品價格較高，在10萬元以上。三星作為MicroLED產能最大、技術最完備、商用產品最多的公司，已發佈的110英寸MicroLED彩電價格高達1.7億韓元（約合89.85萬元人民幣），即使消息人士稱三星計劃將今年5月投產的89英寸和101英寸新機型的成本降低約40%，也要1億韓元（52.53萬元人民幣）的高價。按照這個價格估算，即使是小尺寸寸的家用電視也將價格不菲，短期內難以進入普通家庭。因此，群創、友達等台灣面板廠商在Micro LED的投入短期內難以得到回報。

韓國和中國大陸則早已進入OLED時代。三星Display、LG Display甚至宣佈停產液晶面板，除了保留本地的部分生產能力之外，兩家公司基本上告別了LCD市場，專心OLED這個高端顯示市場。

中國大陸方面，京東方、TCL華星、天馬、維信諾等公司近年來大力建設5.5代/ 6代等高世代OLED生產線，並逐漸獲得國際知名品牌企業認可。業內專家預測到2023年，中國大陸地區的OLED面板總產能佔比將近46%，屆時將成功取代韓國成為全球最大的OLED面板供應商。

尤為值得一提的是，韓國和中國大陸在搶佔OLED市場的同時，也從未停止對Micro LED的研發，屆時台灣能否憑借這一技術翻身還需交給時間的驗証，不過可以預見的是，未來Micro LED市場也會掀起激烈的競爭。

結語：台灣面板產業顯然已在OLED時代完全失去了競爭力，LCD的市場份額也逐漸被中國大陸崛起的廠商蠶食，雖然Micro LED的前景和風險相伴而行，但這或許是台灣面板產業最後的翻身機會。