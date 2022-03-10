和碩衝刺電動車 今年資本支出升至5億美元

代工大廠和碩（4938）今（10）日召開線上法說會，和碩總經理暨執行長廖賜政指出，對今年三大產品線審慎樂觀看待，同時，為了因應客戶需求，今年資本支出將擴張到5億美元（新台幣約141.45億元），投資應用在電動車、車用電子以及其他業務。 另，和碩預計發放現金股利5元，以今日收盤價69.6元計算，殖利率約7.2%。

廖賜政表示，和碩除了傳統車載生意外，電動車客戶也在增加中，和碩對於相關領域投資方向不變。預計今年整體資本支出計畫約達5億美元，相比去年3.85億美金有明顯成長。

對於新增的資本支出，是否主要用在北美車用電子擴產方面，廖賜政並未正面回應，但他認為，和碩投資主要是以符合客戶需求為原則，包含電動車、傳統車載以及其他產品線都會擴張，和碩是配合客戶需求到全球各地設廠，藉此減少中間運輸過程造成的能源浪費。

展望今年營運，廖賜政強調，審慎樂觀看待筆電、通訊等三大產品線今年表現，其中，NB業務今年相比去年商用、高階機種會受惠Win11帶動；但仍要注意國際政治、軍事變化，但到目前為止來看，還沒有顯著的影響。

廖賜政分析，筆電業務今年首季受到農曆春節工作天數影響，因此表現較弱，但預計第2季後需求會慢慢顯現出來，來彌補前面的缺口。

對於今年整體營收動能是否能回到2-3年前水準，廖賜政再次重申，今年審慎樂觀看待三個產品線表現，加上子公司轉型後，現在表現都不錯、回到成長階段，包含華擎（3515）、景碩（3189）、晶碩（6491）及海華（3694）。