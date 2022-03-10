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IDC：全球穿戴裝置2021年呈兩位數成長

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

根據國際數據資訊 (IDC) 全球穿戴式裝置追蹤報告的最新研究結果顯示，2021 年第四季全球穿戴式裝置市場創下新高，出貨量達 1.71億台，較去年同期成長10.8%。新產品和對健康、健身追蹤產品以及可聽設備的持續需求幫助市場保持成長動能。 2021年全年的出貨量共計5.336億台，較2020年成長20.0%。

可聽設備再次成為領先類別，本季出貨量成長9.6%，幾乎占整個穿戴式設備市場的三分之二。 同時，手錶繼續從手環中搶攻市佔，因為更大的外形尺寸為消費者提供了更多的功能和客製。其他類別如眼鏡、戒指、聯網鞋等，在本季成長了94.1%，主要是由於Oura戒指和Facebook/Ray-Ban Stories等產品。

IDC行動和消費設備追蹤研究經理Jitesh Ubrani說：「雖然供應在2021年期間對許多公司來說是一場持久戰，但許多問題在本季開始消退，並允許品牌在擴大其產品線的同時出貨量達到破紀錄水準。 然而，供應緊張也迫使許多公司考慮服務問題，這可能會在未來的穿戴式設備市場上發揮關鍵作用，因為OEM廠商可以通過持續的服務收入來補貼硬體購買，從而嘗試他們的商業模式。」

IDC行動裝置和AR/VR研究總監Ramon T. Llamas指出： 「儘管蘋果在這一年裡仍然遙遙領先，但市場的另一個有說服力的跡象是後來的一長串供應商，三星、華為和Imagine Marketing都公佈了超越市場的年成長，其他品牌也是如此。 這表明需求正在向其他公司和產品擴散，所有這些都帶來了更多的多樣性和價格競爭，以吸引和保留更多的客戶。 而且，由於首次使用的使用者仍有強烈的需求，供應商可以用與蘋果產品類似但價格更低的功能來爭取他們。 」

2021年第四季品牌亮點，蘋果保持了第一的位置，本季市占率34.9%。 7系列手錶在從2021年第三季延到第四季後廣泛上市，以及AirPods 3的推出有助於蘋果在本季的成長。

蘋果 IDC

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