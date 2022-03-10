IDC：全球穿戴式裝置2021年兩位數成長

根據國際數據資訊 （IDC） 全球穿戴式裝置追蹤報告的最新研究結果顯示，2021 年第4季全球穿戴式裝置市場創下新高，出貨量達 1.71億台，較前年同期成長10.8%。新產品和對健康、健身追蹤產品及可聽設備的持續需求幫助市場保持成長動能。 2021年全年出貨量共計5.33億台，較2020年成長20.0%。

可聽設備再次成為領先類別，季出貨量成長9.6%，幾乎占整個穿戴式設備市場的三分之二。 同時，手表繼續從手環中搶攻市占，因為更大的外形尺寸為消費者提供了更多的功能和客製。其他類別如眼鏡、戒指、聯網鞋等，季成長94.1%，主要是由於Oura戒指和Facebook/Ray-Ban Stories等產品。

IDC行動和消費設備追蹤研究經理Jitesh Ubrani說，雖然供應在2021年期間對許多公司來說是一場持久戰，但許多問題在本季開始消退，並允許品牌在擴大其產品線的同時出貨量達到破紀錄水準。

然而，供應緊張也迫使許多公司考慮服務問題，這可能會在未來的穿戴式設備市場上發揮關鍵作用，因為OEM廠商可以通過持續的服務收入來補貼硬體購買，從而嘗試他們的商業模式。

IDC行動裝置和AR/VR研究總監Ramon T. Llamas指出，儘管蘋果在這一年裡仍然遙遙領先，但市場的另一個有說服力的跡象是後來的一長串供應商，三星、華為和Imagine Marketing都公布了超越市場的年成長，其他品牌也是如此。

這表明需求正在向其他公司和產品擴散，所有這些都帶來了更多的多樣性和價格競爭，以吸引和保留更多的客戶。 而且，由於首次使用的使用者仍有強烈的需求，供應商可以用與蘋果產品類似、但價格更低的功能來爭取他們。

觀察2021年第4季的品牌亮點，其中蘋果保持了第一的位置，單季市占率34.9%。 7系列手表在從2021年第3季延到第4季後廣泛上市，以及AirPods 3的推出有助於蘋果在該季的成長。

隨著小米的手環業務下滑，該公司通過專注於手表（季出貨量翻倍）以及可聽設備，得以發展並保持其市場領導者地位。

三星的Galaxy Watch 4系列在假期季通過折扣和以舊換新優惠進行了大力推廣，這一活動得到了回報，與2020年的假期季相比，公司在該季的智慧手表市場成功獲得了3個百分點。 然而，可聽設備類別的成長確實開始放緩，該公司的出貨量成長了4.3%，明顯低於該類別9.5%的整體成長。

華為的成長令人印象深刻，季成長35.6%。由於積極的行銷，該公司已經成功地在中國以外的地區獲得成長動能。 2021年假期季期間，歐洲地區的出貨量占華為產品群組的29%，高於上一年的19.9%。

由於印度國內所有穿戴式設備的快速成長，Imagine Marketing躋身前五名。 該公司突出的BoAt品牌已經統治了整個市場，這要歸功於高價值、低成本的策略，該策略對其可聽設備和手表業務非常有效。 手表的平均價格遠低於50美元，這也是手環市場在最近一個季面臨挑戰的主要原因之一。