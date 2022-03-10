家登訂單能見度高 將加速北部廠擴建
晶圓傳載解決方案大廠家登精密(3680)今(10)日結算2022年2月營收報告，集團合併營收約2.77億元，年增達53%，公司表示，公司訂單能見度不斷提升，今年營運成長動能強勁，加快北部廠區擴建時程。
家登表示，累計今年前二月營收，年增幅為去年同期二倍，儘管2月份工作天數少，生產基地的備貨速度不減反增，客戶拉貨速度更勝以往，2022年營運強勢成長可期。
家登指出，國際局勢的動盪，造成過去一年原物料的供給及價格皆不穩定，間接影響載具市場出現供不應求的現象，不僅國際運費成為極大的負擔，供貨也時有延遲，各個國家加速建置本土供應鏈，避免斷鏈風險。
家登進一步提到，台灣半導體發展獨步全球，大中華市場潛力無限，家登位處關鍵位置，為此兩大市場的首選轉單對象，隨著台灣及大中華區晶圓廠的擴建，晶圓載具的需求力道強勁，家登備足產能隨時因應，提供客戶兼具品質與價值的載具解決方案。
其中家登的12吋FOUP（晶圓傳送盒）在去年底過通客戶認證後，已正進入量產階段，訂單能見度直達今年第3季；大中華新建廠客戶也出現預定熱潮，不僅首季淡季不淡，且12吋FOUP搭配具專利優勢的EUV光罩盒出貨，今年成長動能強勁。
家登已在晶圓大廠要求分散風險並建立異地備援廠區下，決定加速北部新廠興建時程 ，同時 擴大招募新血，推出營運強勁成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言