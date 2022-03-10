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宇瞻推出 業界最多抹寫次數的工控寬溫3D NAND SSD

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

為滿足5G、AIoT智能聯網各式應用對於高容量、高效能及高耐用度要求，全球工控儲存與記憶體領導品牌宇瞻（8271）今日宣布業界最多抹寫次數的工控寬溫3D NAND SSD。

宇瞻表示，該公司推出的3D NAND SLC-liteX 技術，已達業界最高100,000寫入/抹除次數的優異表現，超過傳統2D MLC 或3D TLC 快閃記憶體 3,000 P/E cycles的 33倍以上，為尋求絕佳3D NAND儲存產品耐用度和成本優化的工業應用提供最佳的解決方案。

宇瞻表示，由於儲存型快閃記憶體(NAND Flash)天生具有資料儲存年限問題，SSD抹寫次數的多寡直接影響其耐用性，每一次的資料寫入/抹除，快閃記憶體儲存單元(Cell)就會耗損，直到SSD固態硬碟的使用壽命用盡。

一般來說，使用SLC NAND SSD可以獲取較高的寫入/抹除次數，但相對成本也會較高。對於如5G基礎建設的O-RAN佈建或邊緣運算所需的交換器等需要大量的儲存設備或頻繁寫入和抺除的應用來說，如何在儲存裝置的耐用性和成本控制之間抉擇，為許多廠商不得不面對的課題。

宇瞻表示，該公司SLC-liteX技術的核心理念，就是讓成本相對較具優勢的3D TLC NAND也能擁有SLC NAND的耐用性能。

宇瞻推升SLC-liteX 技術，除對3D TLC進行單元分佈管理，大幅調整電壓增量和電荷感應外，採用嚴格挑選的工業用 NAND 顆粒和相關元件，以及專門的韌體結構優化，強化其在日常操作過程中的穩定性，同時透過精進的錯誤處理演算法，避免任何意外的 ECC 錯誤發生，有效擴增3D TLC NAND固態硬碟使用壽命。

NAND 快閃記憶體 固態硬碟

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