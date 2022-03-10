和碩廖賜政：今年料況供應還是非常吃緊

蘋果概念股和碩（4938）今（10）日舉辦法說會，和碩總經理暨執行長廖賜政表示，今年料況供應還是非常吃緊，從載板到封裝到測試，都是環環相扣的結合，很不幸的今年方面上游非常吃緊，載板比去年還吃緊，且今年上半年看不到紓解的狀況，下半年要繼續觀察，避免長短料的發生。

廖賜政指出，訂單大於產能出貨的數量大約在二位數以上，並預估載版要到2024~2025年才會紓解，和碩也做了一些調整，像是電源管理IC在缺，但和碩已經轉改設計、改用台製的電源管理IC，持續在工程上做努力。

和碩第一季受限於過年、工作天數少，預估營運比原來預估差一點，後面的需求會在第二季以後呈現出來。

和碩今（10）日公布二月營收，為851.24億元，月減30.8%、年增58.28%，受惠於iPhone SE拉貨強勁，累計今年前2月營收為2,082.6億元，年增52.91%。

和碩公佈去年財報三率三降，去年全年EPS為7.71元，低於前一年的7.73元，年減0.3%。去年全年毛利率為3.7%，低於前一年的3.5%，營益率為1.3%、低於前一年1.4%，淨利率1.6%、也低於前一年的1.4%。