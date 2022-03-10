台積電2月營收逾1469億 業界：今年營收將挑戰歷史新高
晶圓代工廠台灣積體電路製造股份有限公司（2330）今（10）日公布 2022 年 2 月營收。2022 年 2 月合併營收約為新台幣 1,469 億 3,300 萬元，較上月減少了 14.7%，較去年同期增加了37.9%，也創歷年同期新高。
台積電累計 2022 年 1 至 2 月營收約為3,191 億 900 萬元，較去年同期增加了 36.8%。
連日來，台積電成為外資提款機，連續13天賣超逾38萬張，股價失守600關卡，甚至創5個月來新低紀錄。今日台積電股價大漲19元，收盤價位在587元，漲幅3.35%，市值收復15兆元關卡，推升台股重回多頭，大漲逾400點。
台積電先前公布今年首季營收目標為166億美元至172億美元，約季增5.5%至9.3%，毛利率落在53％至55％之間，營業利益率落在42％至44%間；同時也預估，今年美元計算全年營收增幅估達25%以上，將超越半導體產業與IC設計業表現。
業界觀察，這意味其今年營收將挑戰歷史新高，換算新台幣逼近2兆元大關。
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