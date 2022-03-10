宏碁子公司聯永基 攻入e-Bike電控系統

宏碁集團（2353）旗下專注動力電池模組開發子公司聯永基，今（10）日表示，聯永基做為專業電池模組開發商，不僅提供消費者符合最高標準的電池規格，並提供客戶客製化的產品模組設計。另外，聯永基結合軟硬體的設計提供一站式電控系統服務，提供完整的電動自行車解決方案，全方位滿足市場需求。

聯永這次首度以電控系統商身分參展自行車廠，並於實體展覽期間受邀參加「智慧運動暨智慧騎乘論壇-動競未來式」論壇活動，由聯永基聯永基總經理葉育斌代表出席，不僅透過展覽帶來技術展示，亦提供聯永基匯集IT技術及電能發展橫向整合策略，帶給電動自行車市場的全新體驗。

聯永基總經理葉育斌以「MPS應用IT技術在自行車產業的發展藍圖」為主題，特別提到，看好全球電動自行車市場需求，電池安全及充電之便利性為電動自行車市場的共通關鍵議題之一。

全球各地電動自行車日益普及，聯永基專注於電池模組開發，電池安全性是電動自行車關鍵，旗下硬體組件包含電池跟電機系統，並提供多種電池模組，可依照客戶及車廠需求安裝於後自行車上，更獲得歐洲、北美及澳洲地區多家品牌廠的青睞。

除此之外，聯永基更專注於電控系統整合，在車錶、電池、控制器及馬達以自行研發、當地生產，結合軟硬體及物聯網技術，可以調整參數以優化各大自行車品牌所訴求的騎乘感受，達到起步有力、或騎乘更順暢地效果； MPS Analyzer 亦能讓電池組連接到電腦，並通過網路分析電池組狀況，技術人員可以輕鬆解決電池組的問題；m-Go App則提供完整的騎乘信息，例如當前速度，騎乘時間，騎乘距離，輔助級別和電池狀態。多元的應用，帶給電動自行車騎士不同以往得騎乘體驗。