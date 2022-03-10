卓越去年EPS 3.02元、配息3元 殖利率逾6%

卓越（2496）公告去年年報，合併營收達6.62億元、歸屬於母公司稅後淨利5,690萬元，年減8.57%，每股稅後盈餘為3.02元。董事會同時通過2021年擬配發每股3元現金股利，其中包括以盈餘配發每股2.2元現金股利、以資本公積配發每股0.8元現金股利，合計股利配發率高達99％，以3月9日收盤價49.3元計算，現金殖利率達6.09％。

卓越表示，由於2021年受台灣肺炎疫情擴散，影響學員開課營收認列表現，其次，集團為集中資源專注擴大台灣教育市場，採取整體業務調整策略包括調整旗下陳立廈門、以及陳立致意等子公司業務，認列一次性固定資產減損1,174萬元影響，以及2020年仍有光纖事業營運墊高比較基期等，皆是造成獲利衰退的因素。不過，公司也積極加大精進營運成本、費用的管控，2021年營業利益率達12％，較2020年的9％優化。

卓越表示，今年將衝刺旗下各品牌營運發展，其中，應試教育首選品牌「陳立教育」除透過線上直播進行升學解析等多元行銷方式達到良好招生表現，同步拓展國中、小學領域業務表現，另一方面，集團積極深化陳立小學堂知名私立小學、國中合作課程導入、以及師資培訓等資源整合，並佈局STEAM領域教育商機，且陳立小學堂旗下教材認列成本已於2021年攤提認列，隨著陳立小學堂營收比重逐步提高，將進一步精進整體營運獲利能力。

卓越亦公告2月合併營收達4,973萬元，受惠開學季來臨，帶動集團旗下教育事業皆擁有良好開課表現，挹注2月整體營收較去年同期成長1.46％。累計前二月合併營收為9,972萬元，較去年同期成長2.14％。