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一銀主辦 熒茂光學5年期19億元聯貸完成簽約

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
第一銀行主辦熒茂光學5年期新台幣19億元聯貸案完成簽約。圖/資料照片
第一銀行主辦熒茂光學5年期新台幣19億元聯貸案完成簽約。圖/資料照片

第一銀行（第一金：2892）等10家金融機構於3月10日完成熒茂光學5年期新台幣19億元聯貸合約簽署，聯貸資金將用於償還銀行借款暨充實營運週轉。本案由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，土地銀行共同主辦，另有永豐銀行、兆豐銀行 、華南銀行、合作金庫銀行、臺灣銀行、板信商銀、臺灣企銀及新光銀行參貸。

熒茂光學為一家長期深耕於利基市場的專業觸控貼合模組廠，專注於工業電腦、醫療顯示器、軍用產品、商業類型及充電樁觸控顯示器模組產品等，目前以工業電腦為大宗，未來則朝向醫療及戶外應用等特殊需求發展。

熒茂光學的服務內容已由單一觸控面板延伸至系統整合方案，為強化公司TDM（TOUCH DISPLAY MODULE；觸控面板模組）整合服務的理念，從DMS（DESIGN MANUFACTURE SERVICE；設計製造服務）的角度出發，由產品設計服務提升整體價值，提供客戶客製化及精簡供應鏈的選擇。

因應疫情下新消費型態，防疫與零接觸應用加速物聯網需求大增，熒茂光學觸控產品廣泛應用於嵌入式系統，符合工業型客戶在不同應用場域之特殊需求。熒茂光學持續優化產品服務能量，並將攜手聯盟夥伴打通、串聯各個生態體系，協助客戶提升價值。

觸控面板 第一銀行 兆豐銀行

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