家登2月營收2.77億元 訂單能見度達Q3北部擴產

家登（3680）於今(10)日公布2022年2月營收報告，集團合併營收約為新台幣 2.77億元，與去年同期1.81億元成長約53%。家登說明，半導體本業在今年前兩個月不畏淡季，營運表現為去年同期兩倍，儘管2月份工作天數少，生產基地的備貨速度不減反增，客戶拉貨速度更勝以往，帶動2022強勢營運表現，在訂單能見度達第3季北部擴展廠區勢在必行，持續支應不斷上升的光罩暨晶圓載具需求以及新的航太事業體發展。

國際局勢的動盪，造成過去一年原物料的供給及價格皆不穩定，間接影響載具市場出現供不應求的現象，不僅國際運費成為極大的負擔，供貨亦時有延遲，致使各個國家加速建置本土供應鏈，避免斷鏈風險。

由於台灣半導體發展獨步全球，大中華市場潛力無限，家登指出，公司位處關鍵位置，為此兩大市場的首選轉單對象，隨著台灣及大中華區晶圓廠的擴建，晶圓載具的需求力道強勁，家登備足產能隨時因應，提供客戶兼具品質與價值的載具解決方案。

家登提到，12吋FOUP已正進入量產階段，訂單能見度達第3季，大中華新建廠客戶出現預定熱潮，今年營運可望不受半導體淡旺季影響，成為穩定的營收來源，搭配原本光罩載具逐步攀升的出貨量，同步挹注集團營收表現。

家登說明。隨著訂單能見度不斷提升，生產基地的產能利用率快速提高，在可預見的未來裡，晶圓暨光罩載具的發展進程及需求量將極為可觀，必須提前思考未來十年生產基地產能擴建策略，亦秉持分散風險異地備援的原則，家登北部擴展廠區勢在必行，持續支應不斷上升的光罩暨晶圓載具需求以及新的航太事業體發展。

此外，家登提到，在成長的過程中，需要並歡迎優秀的人才加入團隊，家登將持續以土城為總部研發暨各項專業人才養成中心，一同為台灣半導體產業進步貢獻一己之力。