蘋果新品發表會「怪獸晶片」 讓隱形版贏家浮上檯面

蘋果3月9日召開春季新品發表會，最大亮點是新晶片 M1 Ultra，由於該新款晶片設計面積翻倍，效能被外界稱為「怪獸級」，該晶片的新設計架構顯著放大面積，也讓相對應的隱形版贏家浮上檯面。

M1 Ultra晶片資料顯示，蘋果獨家的UltraFusion 封裝架構，因銜接兩顆晶片面積約為M1 Max兩倍，因此預估所用載板面積也將較顯著M1 Max放大，法人預期，將帶動所需的載板面積成長，若相關設計成為趨勢，估計龍頭廠商欣興有望成為受惠者之一。

業界人士指出，目前高階載板供給相當吃緊，主要是ABF載板投資至實際產出的生產良率拉升仍需要時間，且ABF載板良率提升門檻較BT載板更高，特別是ABF載板客製化的需求大增，對於能穩定供給產能的廠商將是機會。

由於市場能見度持續提升，在競爭者產能有限之下，過去數十年欣興大舉在台灣投資上千億元擴產載板也進入收割階段，同時今年度資本支出也將持續衝高，欣興董事會先前已拍板今年資本支出404.13億元，且多數投資台灣，若相關投資到位今年資本支出將再創歷史新高。

欣興日前法說會上，欣興財務長暨發言人沈再生已提到，基於客戶長期合作與仍希望保留產能之下，客戶預約訂單已陸續訂到2027年至2030年。

外界關注欣興重要客戶群營收占比，欣興當時僅提到前五大客戶營收占比約五成，並未點名單一客戶名稱。不過，法人先前已推估欣興ABF載板產能稱霸台廠，並持續收斂與日系廠差距，估計相關客戶應該包含蘋果、超微與其收購的賽靈思、英特爾、輝達乃至於台積電先進封裝所需。

法人分析，對台廠而言，蘋果量身訂做晶片設計升級，具有高階載板量產能力的重要供應商之一欣興也將持續扮演關鍵，欣興本身長期列入蘋果前200大供應商。

欣興先前也已釋出和客戶長約合作與技術護身，因此相對其餘廠商不怕市場供需變化。

數據顯示，目前電腦與高速運算所需高階ABF載板供應商除了欣興，其餘多為日系廠商，各大廠商都積極擴產投資確保生產規模擴大與市占提升。

至於手機部分，先前研究機構預測分析，蘋果手機天線所需BT載板主要供應商持續擴張，去年推估已有欣興、景碩、LGI以及SEMCO乃至AT&S等五家，競爭相對激烈，AiP軟板去年則由三家包含臻鼎、台郡、東山精密供應，今年BT載板供應部分業界推測供應商將持續擴增，至於ABF載板因門檻較高估計擴增有限。