世界先進2月營收42.45億元 法人仍維持中立評等
世界先進（5347）2月營收42.45億元，月增1.56%，表現符合市場預期，不過，法人機構表示，世界先進今年新產能開出、及產品ASP提升下，營運動能持續向上，但考量資本支出大幅提升，折舊費用將會大幅增加下，投資評等暫維持中立。
法人機構表示，產能利用率維持高檔，世界先進2月營收呈現月增，累計前二月營收84.24億元，年增50.53%，以先前公司預估本季營收介於132~136億元之間來看，3月營收將介於47.76~51.76億元，月增12.51~21.93%，創歷史新高。
主要是受惠0.18um以下細線寬占比拉升，ASP提升，但周期時間較長，集中在季底出貨。目前世界先進訂單能見度高，上半年產能利用率皆可呈現滿載，訂單製程方面，0.18um和更先進製程營收比重也會持續向上。
產能方面，預估本季產能將較上季減少2%，主要因為工作天數和歲修的影響，但ASP向上，帶動毛利率仍將較上季增加。
分析師指出，電動車、5G手機以及筆記型電腦等產業將為世界先進成長動能，大、小面板驅動IC及電源管理IC，需求都將持續成長，帶動8吋晶圓代工產能利用率維持高檔，但2021~2022年資本支出大幅提升，2023年折舊費用將會大幅增加至90億元/年，年增57.34%，雖然和客戶有簽約分攤成本，在產能利用率不變的假設下，若產業景氣有任何波動，將影響獲利，因此，評等維持中立。
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