封裝大廠日月光2月營收年增近2成 創同期新高

（集微網消息） 封裝大廠日月光今日發佈公告， 2 月營收438.31億元（新台幣，下同），月減 9.77%，年增 19.69%，累計前 2 月營收924.04億元，年增 19.28%；受惠客戶需求維持高檔，淡化過往季節性影響，日月光投控2月營收也創同期新高。



日月光投控2月封測業勣達259.96億元，季減5.5%，年增12.1%，若將已出售的工廠排除在外，年增幅更達 21.3%。

展望今年，日月光投控看好，本業包括打線封裝、先進封裝、測試、SiP 等業勣都將持續成長，加上IDM委外比重提升，看好封測業務營收續創新高，且毛利率、營益率都將超越歷史新高，全年展望樂觀。

尤其車用產品方面，日月光投控去年業勣年增60%，成長動能將延續至今年，預估全年業勣將首度突破10億美元，且車用客戶講究各項製程數據、產品可靠性，偏好關燈工廠，因此集團今年將一口氣增加10座關燈工廠、達37座。

相關機搆預估，日月光投控首季因傳統淡季影響，營收估季減1成以上，第二季則隨著工作天數增加、客戶重啓拉貨，將再優於第一季，續創同期新高。