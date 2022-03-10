快訊

林秉樞獄中不洗澡、鬧獄友 上手銬調查轉違規房

莫斯科不相信大麥克：俄國與麥當勞的鐵幕愛恨史

封裝大廠日月光2月營收年增近2成 創同期新高

集微網 / 集微網
日月光集團。聯合報系資料照
日月光集團。聯合報系資料照

（集微網消息） 封裝大廠日月光今日發佈公告， 2 月營收438.31億元（新台幣，下同），月減 9.77%，年增 19.69%，累計前 2 月營收924.04億元，年增 19.28%；受惠客戶需求維持高檔，淡化過往季節性影響，日月光投控2月營收也創同期新高。

日月光投控2月封測業勣達259.96億元，季減5.5%，年增12.1%，若將已出售的工廠排除在外，年增幅更達 21.3%。

展望今年，日月光投控看好，本業包括打線封裝、先進封裝、測試、SiP 等業勣都將持續成長，加上IDM委外比重提升，看好封測業務營收續創新高，且毛利率、營益率都將超越歷史新高，全年展望樂觀。

尤其車用產品方面，日月光投控去年業勣年增60%，成長動能將延續至今年，預估全年業勣將首度突破10億美元，且車用客戶講究各項製程數據、產品可靠性，偏好關燈工廠，因此集團今年將一口氣增加10座關燈工廠、達37座。

相關機搆預估，日月光投控首季因傳統淡季影響，營收估季減1成以上，第二季則隨著工作天數增加、客戶重啓拉貨，將再優於第一季，續創同期新高。

延伸閱讀

中國網路大廠裁員潮餘波 新鮮人的機會變更少

蘋果推出M1 Ultra晶片 台廠兩大指標廠沾光

蘋果M1 Ultra晶片設計跨大步 強調節能低功耗

訂單可見度不明朗 傳日月光等減緩引線鍵合產能擴張

相關新聞

蘋果新品發表會「怪獸晶片」 讓隱形版贏家浮上檯面

蘋果3月9日召開春季新品發表會，最大亮點是新晶片 M1 Ultra，由於該新款晶片設計面積翻倍，效能被外界稱為「怪獸級」...

手術麻醉更安全 慧榮攜手台大攻智慧醫療

為了讓患者手術更安心，NAND快閃記憶體控制晶片廠商慧榮科技，捐贈「手術室麻醉臨床資訊系統暨設備」，協助新竹臺大分院新竹...

蘋果怪獸級晶片 台積操刀

蘋果昨（9）日召開春季新品發表會「Peek Performance」，最大亮點是推出「怪獸級」個人電腦新晶片「M1 Ul...

創新論壇30日登場／井琪：智慧轉型 內化ESG

遠傳電信落實ESG，更內化成企業DNA， 總經理井琪表示，遠傳結合5G、物聯網、大數據及AI等科技，內外兼修落實ESG，...

半導體忙擴產 帆宣在手訂單衝上583億元歷史新高

受惠於半導體產業忙擴產，推升帆宣（6196）聖暉（5536）、朋億（6613）2月合併營收，均改寫同期新高紀錄。帆宣更在...

陸LED龍頭奪蘋單 衝擊台廠

大陸LED龍頭三安光電昨（9）日公告，持續接獲國際單一重要大客戶Mini LED晶片訂單。知情人士透露，三安所指的「大客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。