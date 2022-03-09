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少子化掀私校退場潮…私中校產保衛戰 為何「美夢」難以成真？

IC設計遇亂流 千金股剩八千金

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

俄烏兩國戰火延燒，加上美聯準會（Fed）本月啟動升息，不確定係因素衝擊金融市場，台股歷經摔近千點後9日彈升、重返萬七關卡，不過，盤面上僅剩矽力-KY（6415）、信驊等八千金撐大局。

美股費半指數止跌反彈，帶動9日盤面千金股漲多於跌，其中高價IC設計族群的信驊、力旺、祥碩彈幅更是超過3%；不過幾家歡樂幾家愁，世芯-KY開高走低，盤中翻黑且失守季線、半年線，摔出千金股之列，前股王大立光以及旭隼也壓在盤下。

不確定性猶存下，本月以來高價股領跌，根據CMoney統計，股王矽力-KY、IC設計龍頭聯發科、連接廠嘉澤、電源管理IC廠力智等通通臉綠，跌幅均超過雙位數，聯發科也排在千金股之外；而譜瑞-KY、世芯-KY、富邦媒等本月以來的跌幅也逼近10%。

逆勢上漲的是股后信驊，本月以來漲幅將近5%，從技術面來看，信驊領先大盤跌破半年線支撐，股價先行進行橫向整理，在去年財報公布獲利創新高、搭配法人由賣轉買下，帶動股價9日先行收復半年線失土。

第一金投顧董事長陳奕光認為，短線上IC設計族群有庫存偏高的疑慮，導致相關個股近期股價上檔有壓，後續仍要回到次族群基本面的來檢視。此外，市場資金持續調節高本益比族群，權王台積電可視為觀察指標，今年預估每股純益（EPS）30元，目前本益比為18.9倍，在沒回到20倍前，高本益比族群恐將維繫上檔有壓的格局。

台新投顧副總經理黃文清指出，在俄烏兩國交戰之下，盤面不單單僅高價股下挫，科技族群的波動是相對較大，但許多個股都已跌深，短線上預估台股低點已經見到，長線進場機會浮出。

加上台灣2月出口金額為374.5億美元，創歷年同期新高，年增34.8%，連20紅，顯示產業基本面未改變，因此，建議可以逢低分批布局具有基本面支撐、產業前景佳、投信買超等特色，族群可留意半導體、電動車、伺服器、工具機等。

信驊

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